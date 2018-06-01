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Медики рассказали, почему необходимо есть черешню‍

Пятница, 01 Июня 2018 10:20
Медики рассказали, почему необходимо есть черешню‍ Фото из открытых источников

Вишня птичья, она же черешня — хорошо знакомые каждому плоды, появляющиеся в продаже в конце весны - начале лета. Медики говорят, что это время года необходимо использовать по максимуму, то есть, нужно постараться употреблять как можно больше черешни.

 

Почему? Просто потому, что черешня — не только очень вкусная, но и чрезвычайно полезная ягода. Неслучайно же жители Древней Греции причисляли ее к классу лекарств.

 

Ученые говорят, что черешню следует есть в особенно больших количествах людям, которые страдают от слабых сосудов. В этих плодах содержатся биологически активные вещества, которые укрепляют сосуды и способствуют профилактике целого ряда опасных болезней. Черешня, в частности, помогает при лечении атеросклероза.

 

И не только! Употребление черешни является отличным профилактическим средством от опухолей, артроза, аллергии, ревматизма, подагры и массы других заболеваний. Черешня, кроме того, может весьма эффективным образом укреплять нервную систему.

 

Пирог с черешней, по словам медиков, может тонизировать организм лучше, чем дорогие специализированные медикаменты. Это объясняется флавоноидами, которыми богаты плоды.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости еда
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