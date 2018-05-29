Юлия Паладич о тета-хилинге как методе исцеления и влияния на негативные ситуации

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Психолог и сертифицированный тета-инструктор Юлия Паладич подробно рассказала о методе тета-хилинг и его воздействии на человека.

Начнем с главного: Есть ли научная основа у тета-хилинга? Если да, то, как это работает?

Метод тета-хилинг был открыт более 20 лет назад потрясающей женщиной, у которой мне посчастливилось обучаться, Вианной Стайбл. Это исцеление из тета-состояния. Наукой доказано, что существуют различные частотные характеристики работы мозга, которые постоянно изменяются в зависимости от деятельности человека. Особенность состояния на тета-волне – повышенная восприимчивость к информации, блокировка стресса и негативных эмоций. Это метод сознательно переводит мозг на тета-волну для благотворного воздействия на собственное тело и эмоциональное состояние. Такое медитативное состояние можно сравнить с глубокой и осознанной медитацией — это не гипноз, а осознанная работа над собой.

Подтверждением стала квантовая физика – «эффект наблюдателя». Суть его в том, что направление нашего внимания совпадает с направлением нашей энергии. Ни одна частица не может появиться в реальности, пока мы не обратим на нее внимание. Как следствие, мы сами воздействуем на материальный мир, который состоит из энергии. Мы входим в тета-состояние, направляем и наблюдаем процесс изменений и исцеление. Мы воздействуем на состояние человеческого организма на самом глубоком, квантовом уровне, становимся наблюдателями и фиксируем позитивное состояние организма, что приводит к его фактическому улучшению.

Когда стоит получать тета-исцеление?

Всегда, когда ухудшается качество жизни, появляется чувство неудовлетворенности, что-то не получается, есть проблемы со здоровьем и требуются изменения. А изменения – это выбор, а не реакция! Тета-целитель работает не с проблемой, а с человеком, потому что все внутри нас, в наших убеждениях. Убеждение – это принятие чего-либо в качестве истины. «Небо – голубое», «много денег честным путем не заработаешь», «настоящая любовь всегда проходит испытания» – личные и общие убеждения, которые мы приняли за истину и под руководством которых живем. Есть те, которые помогают, и те, которые нас ограничивают. Простой пример. Бизнесмен в очередной раз теряет бизнес. Все успешно начинается, развивается и начинает разваливаться. Детское убеждение «не упадешь – не поднимешься» влияет на уровне подсознания, заставляя в определенный момент принимать неверные решения. Хотя на уровне сознания человек стремится всеми силами выстроить успешный бизнес. Нашей жизнью зачастую руководит на автомате набор убеждений, моделей поведения, мыслей. А в тета-состоянии открывается доступ к подсознанию, в котором хранятся все наши воспоминания, чувства, восприятия, корни наших сознательных взглядов, установок и убеждений. С работы с убеждениями начинается тета-исцеление.

Каким образом происходит внедрение тета-исцеления?

Если коротко, методика помогает человеку выявить ограничивающее убеждение, которое влияет на ситуацию. И если человек принимает возможность другого выбора, в его реальной жизни начинаются позитивные изменения – улучшается ее качество, самочувствие, душевное состояние. Этому мы учим на курсах обучения. Методика очень экологична, все можно делать только с согласия человека, иначе результата не будет.

А связан ли тета-хилинг с какой-либо религией?

Тета-хилинг не имеет отношения ни к одной из религий. Но метод согласуется с большинством религиозных верований. Вера в Создателя является важной гранью «Алмаза Тета-Исцеления». Творец – един, а «все мы – искры Творца». Мы сотворяем свою жизнь сами! Каждое наше действие – акт творения. В зависимости от осознанности наших мыслей, действий, выборов мы получаем результат. Не Творец нас наказывает и заставляет страдать. Всё это мы создаем сами за счет наших ограничивающих убеждений. Творец – это энергия Творения, это энергия Безусловной Любви, первичная энергия всего, что есть. Любой предмет, любая даже самая сложная структура, любой процесс состоит из этой единой энергии. Если у вас есть понимание и вера в существование энергии Безусловной любви Творца, то вы способны пронаблюдать мгновенное исцеление или материализацию желания с помощью методики тета-хилинг. Для этого требуется лишь вера и практика!

Правда ли, что мысль материальна, нужно думать только о хорошем и не думать о плохом, и тогда всё будет хорошо? В этом смысл тета-исцеления?

Энергия реагирует на направленное на нее внимание и материализуется. Мысль есть направленное внимание. Ограничивающие убеждения, находящиеся в подсознании, не дают нам материализовать мысль на сознательном уровне. А у тета-хилера есть методика, позволяющая выявить и изменить эти неэффективные убеждения, вывести их на уровень осознания, когда человек понимает, что его ограничивает в той или иной ситуации. Соответственно появляется возможность исцеления, материализации желания или намерения.

Кому обязательно будет интересна методика тета-хилинг?

Всем, кто хочет сделать свою жизнь эффективной, но в данный момент преобладает негативное мышление, пугают перемены. Если стоит вопрос самореализации, проблемы в отношениях, со здоровьем или финансами. Результат есть всегда! Люди обретают новые чувства, возвращаются радость, счастье, понимание себя, близких, ситуаций. Возвращается здоровье, крепкий сон и гармоничная реальность!

Если я чего-то очень-очень хочу, я могу прийти к тета-хилеру, чтобы он это "наколдовал"?

Если у вас нет убеждений, что это не невозможно, то конечно. А с убеждением можно поработать! Все волшебство в своей жизни мы творим сами. Когда есть тета-хилинг, то «волшебство» происходит гораздо быстрее и эффективнее.

Главное, чтобы вы верили в себя!

Юлия Паладич, сертифицированный тета-инструктор, тета-практик, специалист по энергоцентрам человека, психолог, специалист регрессионной терапии