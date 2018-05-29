Вторник 29 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» Юлия Паладич о тета-хилинге как методе исцеления и влияния на негативные ситуации

Юлия Паладич о тета-хилинге как методе исцеления и влияния на негативные ситуации

Вторник, 29 Мая 2018 11:38
Юлия Паладич о тета-хилинге как методе исцеления и влияния на негативные ситуации Фото из открытых источников

Психолог и сертифицированный тета-инструктор Юлия Паладич подробно рассказала о методе тета-хилинг и его воздействии на человека.

 

Начнем с главного: Есть ли научная основа у тета-хилинга? Если да, то, как это работает?

 

Метод тета-хилинг был открыт более 20 лет назад потрясающей женщиной, у которой мне посчастливилось обучаться, Вианной Стайбл. Это исцеление из тета-состояния. Наукой доказано, что существуют различные частотные характеристики работы мозга, которые постоянно изменяются в зависимости от деятельности человека. Особенность состояния на тета-волне – повышенная восприимчивость к информации, блокировка стресса и негативных эмоций. Это метод сознательно переводит мозг на тета-волну для благотворного воздействия на собственное тело и эмоциональное состояние. Такое медитативное состояние можно сравнить с глубокой и осознанной медитацией — это не гипноз, а осознанная работа над собой. 

 

Подтверждением стала квантовая физика – «эффект наблюдателя». Суть его в том, что направление нашего внимания совпадает с направлением нашей энергии. Ни одна частица не может появиться в реальности, пока мы не обратим на нее внимание. Как следствие, мы сами воздействуем на материальный мир, который состоит из энергии. Мы входим в тета-состояние, направляем и наблюдаем процесс изменений и исцеление. Мы воздействуем на состояние человеческого организма на самом глубоком, квантовом уровне, становимся наблюдателями и фиксируем позитивное состояние организма, что приводит к его фактическому улучшению. 

 

Когда стоит получать тета-исцеление?

 

Всегда, когда ухудшается качество жизни, появляется чувство неудовлетворенности, что-то не получается, есть проблемы со здоровьем и требуются изменения. А изменения – это выбор, а не реакция! Тета-целитель работает не с проблемой, а с человеком, потому что все внутри нас, в наших убеждениях. Убеждение – это принятие чего-либо в качестве истины. «Небо – голубое», «много денег честным путем не заработаешь», «настоящая любовь всегда проходит испытания» – личные и общие убеждения, которые мы приняли за истину и под руководством которых живем. Есть те, которые помогают, и те, которые нас ограничивают. Простой пример. Бизнесмен в очередной раз теряет бизнес. Все успешно начинается, развивается и начинает разваливаться. Детское убеждение «не упадешь – не поднимешься» влияет на уровне подсознания, заставляя в определенный момент принимать неверные решения. Хотя на уровне сознания человек стремится всеми силами выстроить успешный бизнес. Нашей жизнью зачастую руководит на автомате набор убеждений, моделей поведения, мыслей. А в тета-состоянии открывается доступ к подсознанию, в котором хранятся все наши воспоминания, чувства, восприятия, корни наших сознательных взглядов, установок и убеждений.  С работы с убеждениями начинается тета-исцеление.

 

Каким образом происходит внедрение тета-исцеления?

 

Если коротко, методика помогает человеку выявить ограничивающее убеждение, которое влияет на ситуацию. И если человек принимает возможность другого выбора, в его реальной жизни начинаются позитивные изменения – улучшается ее качество, самочувствие, душевное состояние. Этому мы учим на курсах обучения. Методика очень экологична, все можно делать только с согласия человека, иначе результата не будет. 

 

А связан ли тета-хилинг с какой-либо религией?

 

Тета-хилинг не имеет отношения ни к одной из религий. Но метод согласуется с большинством религиозных верований. Вера в Создателя является важной гранью «Алмаза Тета-Исцеления». Творец – един, а «все мы – искры Творца». Мы сотворяем свою жизнь сами! Каждое наше действие – акт творения. В зависимости от осознанности наших мыслей, действий, выборов мы получаем результат. Не Творец нас наказывает и заставляет страдать. Всё это мы создаем сами за счет наших ограничивающих убеждений. Творец – это энергия Творения, это энергия Безусловной Любви, первичная энергия всего, что есть. Любой предмет, любая даже самая сложная структура, любой процесс состоит из этой единой энергии. Если у вас есть понимание и вера в существование энергии Безусловной любви Творца, то вы способны пронаблюдать мгновенное исцеление или материализацию желания с помощью методики тета-хилинг. Для этого требуется лишь вера и практика!

 

Правда ли, что мысль материальна, нужно думать только о хорошем и не думать о плохом, и тогда всё будет хорошо?  В этом смысл тета-исцеления?

 

Энергия реагирует на направленное на нее внимание и материализуется. Мысль есть направленное внимание. Ограничивающие убеждения, находящиеся в подсознании, не дают нам материализовать мысль на сознательном уровне. А у тета-хилера есть методика, позволяющая выявить и изменить эти неэффективные убеждения, вывести их на уровень осознания, когда человек понимает, что его ограничивает в той или иной ситуации. Соответственно появляется возможность исцеления, материализации желания или намерения. 

 

Кому обязательно будет интересна методика тета-хилинг?

 

Всем, кто хочет сделать свою жизнь эффективной, но в данный момент преобладает негативное мышление, пугают перемены. Если стоит вопрос самореализации, проблемы в отношениях, со здоровьем или финансами.  Результат есть всегда! Люди обретают новые чувства, возвращаются радость, счастье, понимание себя, близких, ситуаций. Возвращается здоровье, крепкий сон и гармоничная реальность! 

 

Если я чего-то очень-очень хочу, я могу прийти к тета-хилеру, чтобы он это "наколдовал"?

 

Если у вас нет убеждений, что это не невозможно, то конечно. А с убеждением можно поработать! Все волшебство в своей жизни мы творим сами.  Когда есть тета-хилинг, то «волшебство» происходит гораздо быстрее и эффективнее. 

 

Главное, чтобы вы верили в себя!

 

Юлия Паладич, сертифицированный тета-инструктор, тета-практик, специалист по энергоцентрам человека, психолог, специалист регрессионной терапии

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Здоровье   Теги Новости здоровье
Главное за сутки
В России взлетели цены на бензин В России взлетели цены на бензин В России за неделю с 21 по 27 мая заметно выросли цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. Цены топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла…
Врачи не верили, что Скрипали выживут после отравления Врачи не верили, что Скрипали выживут после отравления Лечащий врач бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые пострадали в результате отравления в английском Солсбери, не рассчитывал на то, что его пациенты смогут выжить. Об этом…
В Киеве придумали способ снизить ущерб от «Северного потока-2» В Киеве придумали способ снизить ущерб от «Северного потока-2» Запуск газотранспортной магистрали "Северный поток - 2" угрожает украинской экономике самым значительным образом, поэтому в Киеве не устают придумывать все новые способы минимизации потерь. На этот раз заявление на этот…

Читайте также
Эксперты назвали эффективный способ бросить курить Эксперты назвали эффективный способ бросить курить Электронные сигареты, вопреки распространенному заблуждению, не помогают избавиться от табачной зависимости — говорит психолог Скотт Халперн из Пенсильванского университета, обнаруживший по-настоящему результативный способ преодоления пагубной привычки. Бросить курить наверняка, по…
Назван продукт, который защитит кости и улучшит зрение Назван продукт, который защитит кости и улучшит зрение Ученые назвали продукт питания, который представляет собой отличный источник невероятно полезных фитонутриентов, обладающих противовоспалительными, антиоксидантными и защищающими от онкологических болезней свойствами. Это — огурцы. Да, обыкновенные огурцы, как следует из…
Ученые нашли средство против бессмертных раковых клеток‍ Ученые нашли средство против бессмертных раковых клеток‍ Злокачественные клетки, провоцирующие рак молочной железы, обладают способностью бесконечно делиться, которая серьезно осложняет борьбу с ними. Ученые из Испании, исследующие способы терапии рака груди, открыли перспективный способ уничтожения раковых клеток,…
Как занятия любовью влияют на женскую красоту? Как занятия любовью влияют на женскую красоту? Интимная жизнь влияет на общее состояние здоровья в самой значительной степени — этот факт известен современной науке давно. Ученые говорят, что занятия любовью не только воздействуют на здоровье и самочувствие,…
Фото
Затерянные сады Хелиган Затерянные сады Хелиган

В роскошном поместье в Корнуолле массивный и уникальный сад был восстановлен до своей первоначальной...

Видео

 

Лезгинка сирийского солдата с «Калашниковым»

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

На российском курорте - 11.5%
Съезжу на дачу/в деревню - 21.6%
За границей - 12.3%
Попутешествую по стране - 8.2%
Останусь в городе/У меня не будет отпуска - 43.5%

Всего голосов:: 269

 

Анекдот дня

Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.