Ученые назвали еще одну причину чистить зубы

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Пользу от ежедневной чистки зубов довольно трудно переоценить — говорят ученые, выявившие очередное доказательство чрезвычайной важности гигиены ротовой полости.

Специфические вещества, которые входят в состав зубной пасты, не только предотвращают развитие кариеса и других стоматологических заболеваний, но и защищают человеческий организм от патогенных бактерий и грибков.

"Триклозан, а также тобрамицин, которые присутствуют практически в любой зубной пасте, успешно справляются с уничтожением биопленок, которыми покрыты, например, микроорганизмы Pseudomonas aeruginosa. Оставаясь без защитных биопленок после воздействия зубной пасты, эти бактерии не представляют опасности", — отмечают специалисты.

Бактерии Pseudomonas aeruginosa могут обосноваться в легких при кистозном фиброзе (он же — муковисцидоз) и доставить немало неприятностей. Но люди, которые не забывают чистить зубы два раза в день, получают некоторую защиту от этих патогенных организмов. Кроме того, зубная паста может обеспечить защиту от некоторых весьма неприятных грибковых заболеваний. Одной зубной пастой, конечно же, проблемы не решить — само-собой, что лечение грибков и бактериальных инфекций должно начинаться с применения специальных медикаментов.