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Ученые назвали еще одну причину чистить зубы

Понедельник, 28 Мая 2018 15:03
Ученые назвали еще одну причину чистить зубы Фото из открытых источников

Пользу от ежедневной чистки зубов довольно трудно переоценить — говорят ученые, выявившие очередное доказательство чрезвычайной важности гигиены ротовой полости.

 

Специфические вещества, которые входят в состав зубной пасты, не только предотвращают развитие кариеса и других стоматологических заболеваний, но и защищают человеческий организм от патогенных бактерий и грибков.

 

"Триклозан, а также тобрамицин, которые присутствуют практически в любой зубной пасте, успешно справляются с уничтожением биопленок, которыми покрыты, например, микроорганизмы Pseudomonas aeruginosa. Оставаясь без защитных биопленок после воздействия зубной пасты, эти бактерии не представляют опасности", — отмечают специалисты.

 

Бактерии Pseudomonas aeruginosa могут обосноваться в легких при кистозном фиброзе (он же — муковисцидоз) и доставить немало неприятностей. Но люди, которые не забывают чистить зубы два раза в день, получают некоторую защиту от этих патогенных организмов. Кроме того, зубная паста может обеспечить защиту от некоторых весьма неприятных грибковых заболеваний. Одной зубной пастой, конечно же, проблемы не решить — само-собой, что лечение грибков и бактериальных инфекций должно начинаться с применения специальных медикаментов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Чистка зубов
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