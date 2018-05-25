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Ученые назвали топ-5 необычных продуктов для потенции

Пятница, 25 Мая 2018 14:35
Ученые назвали топ-5 необычных продуктов для потенции Фото из открытых источников

Проблемы с эрекцией, с которыми сталкиваются некоторые мужчины, могут быть преодолены путем употребления продуктов питания, которые способствуют хорошей потенции — пишет информационный ресурс ToDay News Ufa в материале, посвященном улучшающей эрекцию еде.

 

В перечне таких продуктов есть вполне обычные позиции, которые вы и так наверняка регулярно употребляете. Но теперь вы будете знать о настоящих свойствах своей привычной еды.

 

Возьмем, например, мясной бульон. Ну бульон и бульон, что в нем такого-то? Ученые говорят, что L-карнитин, который неизменно присутствует в химическом составе бульона, воздействует на мужскую половую систему самым благоприятным образом.

 

Или растительное масло. Тоже продукт, который так или иначе употребляют все. Но не все знают, что витамин Е, который в нем содержится, способствует решению проблемы недостаточного кровоснабжения мужских половых органов. А это, если что, одна из основных причин эректильной дисфункции.

 

Качество спермы можно улучшить, если употреблять ржаной хлеб. В нем содержится полезный в этом отношении селен. Привести в норму гормональный баланс помогут богатые цинком устрицы — этот микроэлемент помогает организму синтезировать тестостерон.

 

Ну и не стоит забывать о солнечных ваннах — витамин D весьма положительно влияет на эрекцию.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Потенция
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