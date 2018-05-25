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Эксперты назвали эффективный способ бросить курить

Пятница, 25 Мая 2018 12:22
Эксперты назвали эффективный способ бросить курить Фото из открытых источников

Электронные сигареты, вопреки распространенному заблуждению, не помогают избавиться от табачной зависимости — говорит психолог Скотт Халперн из Пенсильванского университета, обнаруживший по-настоящему результативный способ преодоления пагубной привычки. Бросить курить наверняка, по словам ученого, можно благодаря денежным поощрениям.

 

Халперн подтверждает свои слова результатами довольно комплексного исследования, детали которого были опубликованы в научном издании New England Journal of Medicine.

 

"Мы провели очень простой, но масштабный эксперимент — собрали шесть тысяч желающих избавиться от своей вредной привычки курильщиков и разделили их на несколько групп, в зависимости от способа, при помощи которого люди намеревались бросать курить. Это, в частности, замена обычных сигарет на электронные, никотиновые пластыри, разнообразные специализированные препараты, психологические практики, и так далее", — рассказывает психолог.

 

Курильщики из двух особых групп должны были получить по шестьсот долларов по итогам полугодового воздержания от курения. Именно в этих группах, как оказалось в итоге, оказалось больше всего бросивших курить.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости курение
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