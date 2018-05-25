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Станислав Екимов: что необходимо знать перед маммопластикой

Пятница, 25 Мая 2018 08:43
Станислав Екимов: что необходимо знать перед маммопластикой Фото из открытых источников

Маммопластика уже давно является, пожалуй, одной из самых востребованных пластических операций во всём мире. Изменить форму груди стремятся многие, вне зависимости от социального статуса: к пластическим хирургам по этому вопросу обращаются и «звёзды» шоу-бизнеса, и обычные женщины, которым хочется быть красивыми в не меньшей степени. Стоит ли это делать? Какие ограничения существуют? Наконец, какие импланты лучше выбрать?

 

Сегодня с помощью маммопластики возможно не только изменить объём груди и ареолы, но и скорректировать контур и форму сосков, провести реконструкцию после удаления молочной железы по медицинским показаниям, и т.д. 

 

Решаясь на такие перемены, нужно понимать, что это очень серьёзный шаг, и соответствующим образом подойти к выбору клиники. Если с вашей стороны этот вопрос уже решён, то профессиональный врач обязательно напомнит вам о существующих противопоказаниях. Так, нельзя делать маммопластику несовершеннолетним; тем, у кого обострились какие-либо хронические заболевания; если после завершения лактации ещё не прошло полгода; при возникновении различных новообразований.

 

Бывают ситуации, когда женщина просто не знает о своих недугах. Чтобы их выявить до оперативного вмешательства, в клинике обязательно проведут необходимые исследования – возьмут анализы, сделают УЗИ молочных желёз, ЭКГ. Это – обязательный этап, на котором врачи смогут выявить скрытые заболевания.

 

Всё прошло успешно? Тогда начинаем готовиться к операции – прекращаем приём гормональных контрацептивов, и, кстати, курить тоже бросаем. Поскольку курение создаёт риск существенного увеличения реабилитационного периода, нарушит приживаемость имплантов, не говоря уже обо всем известных противопоказаниях.

 

До сих пор бытует мнение, что маммопластика – это просто накачивание груди силиконом или каким-нибудь биогелем. Однако современные медицинские технологии шагнули далеко вперёд.

 

Преимущества и недостатки грудных имплантов зависят от наполнителя, технических классификаций, формы, вариантов установки и целого ряда других немаловажных нюансов. В любом случае, всегда имеют значение такие факторы, как естественность, стерильность и биосовместимость, безопасность наполнителя, уровень натяжения, минимизирующий частоту разрывов. Какой именно имплант подобрать – решать вашему пластическому хирургу и вам.

 

Как проходит реабилитация в послеоперационный период? Поверьте, в первые месяцы ваша привычная жизнь значительно изменится. На полное восстановление уйдёт несколько месяцев. Даже после выписки из стационара необходимо носить компрессионное бельё, чтобы не давать имплантам смещаться, не следует в первые дни поднимать руки вверх, поднимать тяжести. Забудьте про ваш любимый фитнес – занятия спортом явно не входят в реабилитационный режим, единственный вид физической активности – это ходьба.

 

Контролировать себя придётся даже … во сне! Потому что неправильно выбранная поза может травмировать «обновлённые» молочные железы. Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом, как лучше спать именно вам. В любом случае, любительницам спать на животе придётся в корне менять свои привычки, что вполне очевидно. Спите либо на спине, либо на боку.

 

Однозначное «нет» (и надолго!) – саунам и соляриям, а походы на пляж для вас будут подразумевать исключительно нахождение в тени. Как долго придётся соблюдать вышеописанные ограничения – решит ваш доктор, которого вам придётся регулярно посещать для прохождения плановых осмотров.

 

Не тревожьтесь: не всё так категорично! К привычному образу жизни – в частности, к занятиям спортом – вы обязательно вернётесь через некоторое время, предварительно посоветовавшись со своим доктором. 

 

Как показывает практика, для достижения желаемого эффекта главное – это набраться терпения. Но ведь вы же хотели этого? Знали, на что шли? Во всяком случае, мы вас предупредили. Но ещё раз хочется напомнить: важно взвесить решение о грядущих переменах со всей подобающей серьёзностью. А если уж решились, то не сочтите за труд тщательно подойти к выбору специалиста. 

 

Станислав Екимов, пластический хирург, профессиональная клиника пластической хирургии и косметологии “Своя Клиника” (г. Санкт - Петербург), “Клазко” - клиника эстетической медицины (г. Москва). Входит в список «Топ лучших пластических хирургов» по публикации издания «Именно.ру»

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Волкова Алена Опубликовано в Здоровье   Теги Новости здоровье Маммопластика
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