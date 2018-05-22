Жан-Клод Шерман: российские препараты обладают потенциалом для лечения ВИЧ

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Известный профессор, обладатель медали Луи Пастера Жан-Клод Шерман является одним из первооткрывателей вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

За свою жизнь он написал порядка 250 научных публикаций и оформил ряд патентов, по большей части направленных на изучение ВИЧ и поиск способа его лечения. В ходе интервью для ИА REGNUM ученый поделился мнением насчет того, какие лекарственные препараты обладают перспективами в лечении ВИЧ.

По словам Жан-Клода Шермана, у него есть позитивный опыт сотрудничества с российскими учеными. В частности, чрезвычайно интересны биотехнологические препараты на основе релиз-активных антител фармпроизводителя «Материа Медика» (ее основатель — авторитетный профессор Олег Эпштейн).

Такие препараты были использованы Шерманом во Франции на инфицированных ВИЧ клетках и зараженных кошках. И результаты доклинических исследований весьма обнадеживают. Таким образом, есть возможность использовать эти разработки для создания препаратов, которые могут в рамках совместного применения с антиретровирусной терапией повысить ее эффективность и безопасность, — подчеркнул профессор.