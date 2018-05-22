В чае обнаружили лекарство от рака

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Британские ученые подвели итоги уникального исследования, в рамках которого им удалось получить так называемые квантовые точки из экстракта чая. Будучи полупроводниковыми частицами микроскопического размера, квантовые точки могут испускать и поглощать излучение, тем самым препятствуя росту раковых опухолей.

"Если говорить, например, конкретно о раке легких, то технология лечения, основанная на квантовых точках, позволяет уничтожить до восьмидесяти процентов злокачественных клеток", — пишут сотрудники Университета в Суонси со страниц издания Applied Nano Materials.

О том, что в листьях чая содержится огромное количество биологически активных веществ, известно уже давно — антиоксиданты, витаминные соединения и полифенолы, которыми богат чай, могут использоваться для производства самых разнообразных медицинских препаратов.

"Из чая можно получать квантовые точки, лишенные токсичности. Этому способствуют полифенолы, которые выполняют роль стабилизирующих веществ", — отмечают исследователи.

В данный момент ученые продолжают экспериментировать с квантовыми точками, полученными из обычного чая — их потенциал в лечении рака, как особенно подчеркивается, крайне высок.