Составлен рейтинг продуктов, которые могут повысить интеллект

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Специалисты в области здравоохранения из Соединенных Штатов Америки определили продукты питания, употребление которых способствует укреплению не только физического здоровья, но и когнитивных функций мозга. Материал, посвященный полезным для интеллекта продуктам, появился на страницах издания Healthystyle.

Самым необходимым для повышения интеллектуального потенциала продуктом, по словам экспертов, являются лесные ягоды. Например — клюква. В ней высокое содержание веществ-антиоксидантов, которые в буквальном смысле помогут вам поумнеть.

Кроме клюквы, очень полезной является черника — все знают, что эта ягода положительно воздействует на зрительную систему, но, как выяснилось, не только. Употребление черники для умственного развития, как показали эксперименты, является весьма результативным.

"Если вам не хватает клюквы и черники для раскрытия своих интеллектуальных горизонтов в полной мере, то попробуйте добавить в рацион капусту и свеклу. В составе этих овощей есть микроэлементы, которые жизненно необходимы головному мозгу", — отмечают сотрудники расположенного в Мэриленде Национального института здравоохранения США.