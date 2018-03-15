Найден фактор, снижающий на 90% риск развития слабоумия у женщин

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Женщины 45-50 лет, которые не брезгуют систематическими физическими упражнениями, тем самым в весьма радикальной степени снижают риск стать жертвой старческого слабоумия.

Эксперты из Американской академии неврологии, обнаружившие соответствующую корреляцию, заявляют, что физнагрузки, выполняемые женщинами в возрасте сорока пяти - пятидесяти лет, способны снизить вероятность развития старческой деменции на девяносто процентов. Это, как пишет Eurekalert, более, чем внушительный результат.

"Физические упражнения способствуют улучшению функций сердца и сосудов. В большинстве случаев этого бывает достаточно для того, чтобы не просто отсрочить, но и полностью предотвратить развитие деменции", — говорит один из авторов исследования, Хелена Хердер.

Прежде чем делать такие выводы, ученые провели эксперимент с участием нескольких сотен женщин. Все они занимались на велотренажерах, однако с течением времени некоторые из участниц опыта были вынуждены отказаться от упражнений из-за проблем с сердцем и сосудами.

За женщинами, при этом, наблюдали в течение четырех с половиной десятков лет. Со временем выяснилось, что те их них, которые отказались от физических упражнений, в сорока пяти процентах случаев становились жертвами старческого слабоумия.