Перец чили спасет людей от ожирения, заявили ученые

Мало какие пищевые добавки могут спасти человечество от ожирения так, как это сделают пищевые добавки на основе перца чили — говорят авторитетные российские диетологи, исследовавшие чудодейственные свойства этого уникального продукта.
"Достаточно небольших, но регулярно поступающих в организм объемов перца чили, чтобы самым кардинальным образом улучшить эффективность системы пищеварения. Как итог — нормализация массы тела, которая осуществляется просто-таки на глазах", — заявляют ученые.
Потрясающая эффективность перца чили в качестве простого и органического средства для похудения кроется в веществе под названием капсаицин. Это тот самый алкалоид, который придает перцу характерную для него жгучесть. Именно он разгоняет метаболизм жиров и катализирует расход энергии, в результате чего лишние килограммы стремительно уходят.
Кроме того, перец чили регулирует уровень инсулина в крови — это полезно и само по себе, и в контексте похудения.
Ожирение, как отмечают эксперты, продолжает оставаться одной из самых значительных проблем для мирового здравоохранения, поэтому поиску новых методов борьбы с лишним весом уделяется более, чем серьезное научное внимание.
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