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Перец чили спасет людей от ожирения, заявили ученые

Среда, 14 Марта 2018 13:03
Перец чили спасет людей от ожирения, заявили ученые Фото из открытых источников

Мало какие пищевые добавки могут спасти человечество от ожирения так, как это сделают пищевые добавки на основе перца чили — говорят авторитетные российские диетологи, исследовавшие чудодейственные свойства этого уникального продукта.

 

"Достаточно небольших, но регулярно поступающих в организм объемов перца чили, чтобы самым кардинальным образом улучшить эффективность системы пищеварения. Как итог — нормализация массы тела, которая осуществляется просто-таки на глазах", — заявляют ученые.

 

Потрясающая эффективность перца чили в качестве простого и органического средства для похудения кроется в веществе под названием капсаицин. Это тот самый алкалоид, который придает перцу характерную для него жгучесть. Именно он разгоняет метаболизм жиров и катализирует расход энергии, в результате чего лишние килограммы стремительно уходят.

 

Кроме того, перец чили регулирует уровень инсулина в крови — это полезно и само по себе, и в контексте похудения.

 

Ожирение, как отмечают эксперты, продолжает оставаться одной из самых значительных проблем для мирового здравоохранения, поэтому поиску новых методов борьбы с лишним весом уделяется более, чем серьезное научное внимание.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости ожирение

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