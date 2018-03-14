Ученые назвали единственный способ затормозить старение тела

Фото из открытых источников

Физиолог Грэхем Холлоуэй из Гуэлфского университета (Онтарио, Канада), изучавший микробиологические причины старческой немощи, понял, что делать, чтобы бороться с ней. Соответствующее исследование опубликовано на сайте EurekAlert!

Ученые под руководством Холлоуэя проанализировали особенности клеточного метаболизма у мужчин разного возраста (двадцати и семидесяти лет) и выявили некоторые очень существенные различия.

"У клеток пожилых людей значительно снижается чувствительность к АДФ, то есть к аденозиндифосфату. Именно из этого соединения синтезируется АТФ в результате дыхания", — говорит Холлоуэй.

Трудности, с которыми в пожилом организме из АДФ синтезируется АТФ, и являются основной причиной возрастной атрофии, также известной как старческая немощь. Считается, что бороться с этим явлением можно при помощи высокой физической активности, однако эксперименты канадских ученых говорят о том, что физнагрузки в целом являются неэффективным средством в конкретном случае.

"Кроме аэробных упражнений. Вот они реально помогают. Речь идет, например, о плавании или езде на велосипеде", — заключают ученые.