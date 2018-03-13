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Медики научились предсказывать простуду‍

Вторник, 13 Марта 2018 09:38
Медики научились предсказывать простуду‍ Фото из открытых источников

Сотрудники Школы народного здравоохранения, существующей при в Колумбийском университете, применили методы численного моделирования, обычно используемые для прогнозирования погоды, несколько необычным образом — ученые научились предсказывать распространение гриппа и простудных заболеваний с их помощью.

 

Речь идет, как уточняют сообщающие об инновации СМИ, о географическом распространении болезней. Моделировать его, как выяснилось, можно примерно так же, как погоду, которую, как все знают, метеорологи умеют прогнозировать уже давно и довольно неплохо.

 

"Главная цель нашего исследования — создание методики прогнозирования распространения вирусов, основанной на методах численного прогноза погоды", — рассказывает один из ведущих авторов научной работы, профессор Джефф Шаман.

 

Модель прогнозирования, разработанная под руководством Шамана, учитывает такие факторы, как контактирующие друг с другом люди — и этим, как отмечают эксперты, она выгодно отличается от остальных.

 

"Если у медиков есть способ прогнозирования конкретных путей распространения инфекции, то они могут лучше подготовиться к наплыву пациентов в тех или иных географических районах, то есть, эпидемия в целом сдерживается более эффективно", — заключают исследователи.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости простуда

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