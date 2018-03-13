Медики научились предсказывать простуду‍

Сотрудники Школы народного здравоохранения, существующей при в Колумбийском университете, применили методы численного моделирования, обычно используемые для прогнозирования погоды, несколько необычным образом — ученые научились предсказывать распространение гриппа и простудных заболеваний с их помощью.
Речь идет, как уточняют сообщающие об инновации СМИ, о географическом распространении болезней. Моделировать его, как выяснилось, можно примерно так же, как погоду, которую, как все знают, метеорологи умеют прогнозировать уже давно и довольно неплохо.
"Главная цель нашего исследования — создание методики прогнозирования распространения вирусов, основанной на методах численного прогноза погоды", — рассказывает один из ведущих авторов научной работы, профессор Джефф Шаман.
Модель прогнозирования, разработанная под руководством Шамана, учитывает такие факторы, как контактирующие друг с другом люди — и этим, как отмечают эксперты, она выгодно отличается от остальных.
"Если у медиков есть способ прогнозирования конкретных путей распространения инфекции, то они могут лучше подготовиться к наплыву пациентов в тех или иных географических районах, то есть, эпидемия в целом сдерживается более эффективно", — заключают исследователи.
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