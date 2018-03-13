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Ученые назвали неожиданную причину депрессии

Понедельник, 12 Марта 2018 23:42
Ученые назвали неожиданную причину депрессии Фото из открытых источников

Депрессия является распространенным явлением и может возникнуть в любом возрасте. Проводилось немало исследований на эту тему, но до сих пор нет единого мнения по поводу самого эффективного подхода к терапии.

 

Группа ученых из нескольких мексиканских университетов представила очередное исследование, касающееся депрессии. Результаты исследования свидетельствуют о том, что низкий уровень холестерина связан с расстройствами настроения, и может спровоцировать депрессию и даже склонность к суициду.

 

Начавшиеся несколько десятилетий назад гонки фармацевтов и диетологов в стремлении снизить уровень холестерина, способствовали игнорированию важности холестерина для мозга. А между тем, он необходим мозгу для множества процессов.

 

Ученые выявили, что уровень общего холестерина ниже 160, и тем более, ниже 130, коррелирует с более высоким риском психических проблем. Были исключены некоторые искажающие факторы, влияющие на уровень липидов в крови, такие как диабет или метаболический синдром.

 

Для обозначения людей с общим значением холестерина до 150 применялся термин гипохолистеринемия. В исследовании участвовало почти 500 человек, что достаточно, чтобы дать исследователям некоторые достойные статистические данные.

 

Люди с гипохолестеринемией имели более высокую вероятность иметь депрессивное расстройство (в четыре раза выше). Холестерин является неотъемлемой частью того, что называется «липидным рафтом». Он присутствует в мембранах клеток и имеет жизненно важное значение для нейронов.

 

В частности, снижение уровня холестерина негативно действует на функцию рецептора 5HT-1А (один из серотониновых рецепторов). Активаторы этого рецептора имеют тенденцию к снижению тревожности, среди прочих негативных эффектов, связанных со многими другими нейромедиаторами, которые могут повлиять на депрессию.

 

Низкая активность серотонина, как уже давно известно, коррелирует с насилием и самоубийствами. Это означает, что истощение холестерина в головном мозге, вполне может привести к снижению серотониновой сигнализации и последующему повышению риска депрессии и изменению поведения не в лучшую сторону.

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Филингер Татьяна Опубликовано в Здоровье   Теги Новости депрессия

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