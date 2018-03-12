Дарья Захарова о необходимой подготовке к имплантации и протезированию

Модели, актрисы, певцы, публичные личности смотрят на нас с глянцевых страниц журналов и экранов смартфонов идеальной улыбкой. И чаще всего за этим стоит кропотливый искусный труд стоматолога.
Если раньше пациенты обращались лишь по необходимости – полечить зуб, сделать протез, если зубы отсутствуют, то сейчас пациенты становятся все более и более искушённые, требуя от врача максимального эстетического и функционального результата.
Но часто пациенты откладывают лечение по финансовым соображениям или каким-либо ещё причинам, а иногда просто из-за страха стоматологической помощи. В таких случаях возникают зубочелюстные деформации. То есть оставшиеся зубы начинают менять своё положение, наклоняясь или выдвигаясь в сторону дефекта, делая невозможным качественное протезирование.
Здесь важно будет добавить, что только комплексный подход к лечению, включающий работу стоматолога-пародонтолога, терапевта, ортопеда и ортодонта, будет служить гарантией качественного и долговечного результата.
В таком случае не обойтись без ортодонтической подготовки. При помощи брекет-системы или съемных прозрачных кап я как врач- ортодонт перемещаю зубы в правильное положение.
Многие пациенты в погоне за быстрой «голливудской улыбкой» готовы платить огромные деньги, лишь бы быстро поставить виниры, не тратя время на достаточно длительное, в сравнении с ортопедией, ортодонтическое лечение. Но важно понимать, что ортодонтическая подготовка позволяет минимизировать, а в некоторых случаях избежать обточку и депульпирование деформированных зубов.
В зависимости от клинической ситуации, ортодонтическая подготовка осуществляется как на одной, так и на обеих челюстях, а иногда и локально в области одного сегмента зубного ряда.
При этом возможно использование абсолютно любых брекет-систем, как металлических, так и эстетических керамических, которые сделают лечение практически незаметным для окружающих.
Ну а если хочется абсолютно незаметной аппаратуры, то прекрасной альтернативой брекетам являются прозрачные капы для исправления прикуса – элайнеры. Они справляются с поставленными задачами не хуже брекетов, а иногда и быстрее по срокам.
Перед началом работы проводится совместная консультация ортодонта и ортопеда, где обсуждаются нюансы работы и составляется комплексный план лечения на диагностических данных.
Диагностика включает в себя панорамный снимок всех зубов, компьютерную томографию, а также фотопротокол. Ведь сегодня важна эстетика не только в полости рта, но и соответствие с индивидуальными лицевыми признаками пациента.
Ещё один совет – проведение подготовительных этапов, таких как ортодонтия и санация, а также ортопедия и протезирование, лучше проводить в одной клинике, это позволит достичь максимального консенсуса между докторами, избежать ошибок и сократить сроки лечения.
Дарья Захарова, врач-стоматолог, ортодонт, член профессионального общества ортодонтов России
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