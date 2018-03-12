Технология, которая вылечит: о новых методах лечения суставов рассказывает доктор Геворг Гулулян

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Многие люди сталкиваются с болезнями суставов. Кто имеет представление об этих страшных недугах, прекрасно понимают, насколько это больно, неприятно и как сильно мешает жить полноценной жизнью. Но современная медицина не стоит на месте и разрабатывает новые технологии, позволяющие человеку вернуть здоровье или, по крайней мере, повысить качество жизни. Однако, сколь бы продвинутой не была медицинская теория, на практике все зависит от человека – от его мастерства, знаний, навыков. Геворг Гулулян – известный травматолог-ортопед, врач высокой квалификации и большого опыта, работающий более пяти лет в отделении костной патологии. Он специализируется на лечении всевозможных болезней и болей в суставах, используя новую и очень эффективную технологию PRP-терапии.

Геворг, скажите, что такое PRP-терапия?

- Начнем с того, что PRP – это собственная плазма человека, богатая тромбоцитами. Как мы знаем, в жизни человеческого организма тромбоциты играют очень важную роль. Именно они отвечают за восстановление, рост и деление поврежденных клеток. Чем больше в крови тромбоцитов, тем быстрее и лучше восстанавливаются поврежденные ткани, заживают последствия травм и ранений. Если содержание тромбоцитов в плазме увеличивается в несколько раз, со 150-350 тыс. / мкл до 1 млн / мкл, то появляется лечебный эффект. Именно ради достижения этого лечебного эффекта и проводится PRP-терапия.

Если мы будем говорить о PRP-терапии, то надо учитывать, что используется она уже достаточно давно и активно. В какой-то степени можно назвать ее предшественницей аутогемотерапию. Суть процедур заключается во внедрении пациенту плазмы, обогащенной тромбоцитами. Причем процедура эта совершенно безопасна, поскольку плазма добывается из собственной крови пациента. Больной получает собственную плазму и это очень важно, а главное – безопасно. Получается такой очень интересный эффект – человек восстанавливает себя сам, используя ресурсы собственного организма.

Где применяется PRP-терапия?

Она имеет очень широкие сферы применения, причем применяется как с регенеративными, так и с эстетическими целями. Например, PRP-терапия активно применяется для омоложения организма, улучшения внешнего вида волос и кожи. Это эстетическая плоскость. Но куда большее для нас значение имеет регенеративное направление. В первую очередь, это профилактика и лечение болезней суставов.

Огромное количество людей после 40-50 лет сталкиваются с болями в суставах. В структуре хрящей, костей происходят неизбежные возрастные изменения, однако разве стоит в современном мире в 50 лет превращаться в больного старика, который не может согнуться и с трудом ходит? Тем более, что с болями в суставах, с болезнями опорно-двигательного аппарата сегодня сталкиваются и молодые люди, и даже дети. Современная медицина предлагает эффективный способ освобождения от болей в суставах с помощью PRP-терапии. Благодаря тому, что в организм пациента внедряется обогащенная тромбоцитами плазма, замедляются процессы старения суставов и, соответственно, восстанавливаются их функции, пациент начинает лучше себя чувствовать, возвращается к полноценной жизни, включая и физические нагрузки. Мы, специалисты, называем это повышением качества жизни пациента, и именно это является основным приоритетом нашей работы и нашей клиники в целом.

Каковы основные показания к применению такой терапии?

Это очень широкий спектр заболеваний суставов. Прежде всего, я бы назвал такие заболевания как артрозы I-II-III степеней крупных и мелких суставов, воспалительно-дегенеративные заболевания мягких тканей опорно-двигательного аппарата человека, рассекающий остеохондрит, тендинопатия, энтезопатия болезней перенапряжения опорно-двигательного аппарата человека, острые повреждения связок. То есть, PRP-терапия позволяет лечить весь тот комплекс заболеваний суставов, который и доставляет основные проблемы людям. Воспаления суставов, растяжения связок – от болезненных ощущений, вызванных ими, как раз и помогает PRP-терапия.

В чем преимущества PRP-терапии?

Начнем с того, что большинство российских врачей работает «по старинке», опираясь на традиционные методики лечения болезней суставов с помощью различных мазей, таблеток, уколов. Эффективно ли это? Отвечу утвердительно, но лишь в сравнении с отсутствием лечения вообще. Сравниться с PRP-терапией такие методы лечения не могут. И в этом нет ничего удивительного. Во-первых, внедрение плазмы, обогащенной тромбоцитами, в организм действует на последний гораздо больше, чем прием таблеток или натирание мазями.

Во-вторых, что такое современные лекарственные средства? Это фармакохимия. То есть, в наш организм попадают химические вещества, прием которых неизбежно сказывается на работе других органов и может привести к самым непредсказуемым последствиям. Не случайно лекарственные препараты имеют многочисленные побочные действия, а также противопоказания. Далеко не каждому человеку вообще можно колоть те или иные уколы или давать таблетки.

С PRP-терапией все иначе. При ее проведении врач обходится без применения химических лекарств, поскольку сама технология основана исключительно на использовании внутренних ресурсов организма. Противопоказаний к такому методу лечения нет. Исключением являются лишь онкологические заболевания в анамнезе, а именно – три года после доброкачественной и 5 лет после злокачественной опухолей, а также аутоимунные заболевания. Зато PRP-терапия позволяет быстро и эффективно избавиться от проблем с больными суставами и опорно-двигательным аппаратом.

Как происходит лечение?

Отвечу вам – легко и безболезненно. Ничего страшного в процедуре PRP-терапии, несмотря на непонятное название, нет. У пациента забирается кровь, далее из нее в специальных пробирках выделают плазму и тромбоциты. Затем пациенту делаются инъекции плазмы, обогащенной тромбоцитами, в мягкие ткани, окружающие больной сустав, а также в саму полость сустава. Посредством этих инъекций достигается эффект локальной стимуляции регенеративных, то есть восстановительных процессов в тканях и организме. Процедура совершенно безболезненна и безопасна для здоровья, при этом не нужно принимать медикаменты, которые не только могут не помочь, но еще и способны причинить серьезный дискомфорт в результате побочных действий.

И каков эффект процедуры?

Зачастую, позитивное действие PRP-терапии пациент начинает чувствовать буквально после первой инъекций. Исчезают боли в суставах и даже неприятные ощущения, а происходит это потому, что в суставах сразу же начинаются восстановительные процессы. Через весьма непродолжительное время пациент возвращается к нормальной жизни. Хотелось бы отметить и тот факт, что инъекционная терапия способствует сокращению продолжительности лечения примерно в два – три раза. Согласитесь, есть разница между инъекциями или продолжительным приемом медицинских препаратов, который неизбежно скажется на вашем здоровье.

Применение PRP-терапии либо сводит употребление лекарств к минимуму, либо в более легких случаях вообще исключает возможность применения таблеток, мазей, и это позволит пациенту не только чувствовать себя лучше, но и сэкономить средства на приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов. Кстати, терапия оказывает положительное воздействие не только на поврежденные суставы, но и в целом на наш опорно-двигательный аппарат. Излечивая конкретный сустав, пациент делает мощную профилактику заболеваний других суставов.

PRP-терапия это самостоятельная методика или она применяется вместе с какими-то еще методами лечения?

Конечно, PRP-терапии – полностью самостоятельная методика. Можно лечиться только с ее помощью, не прибегая к каким-либо еще формам лечения. Однако, с другой стороны, ничто не препятствует совмещать PRP-терапию с физиолечением, с электростимуляцией, с рефлексотерапией. Очень хороший результат даст совмещение терапии с практиками оздоровительного массажа и лечебной физической культуры.

Если пациент все же решился на проведение такой терапии, что ему необходимо делать?

Прежде всего, найти хорошего врача и клинику, а дальше – подготовить свой организм к проведению процедур. Для этого нужно за одни сутки до процедуры нужно убрать из своего рациона алкогольные напитки, жирные, жареные и консервированные продукты питания. Непосредственно перед процедурой нужно не есть четыре часа, желательно пить больше воды. Вот, в целом, и все рекомендации. Как видим, ничего сложного и страшного.

Геворг Гулулян