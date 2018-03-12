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Эксперты ВОЗ прогнозируют смерть миллионов человек от неизвестной инфекции

Понедельник, 12 Марта 2018 11:07
Эксперты ВОЗ прогнозируют смерть миллионов человек от неизвестной инфекции Фото из открытых источников

Эксперты Всемирной организации здравоохранения уверены, что уже в самом ближайшем будущем человечество столкнется с "болезнью Икс", которая представляя собой пока еще неизвестную смертоносную инфекцию, унесет жизни миллионов людей.

 

Материал, посвященный угрозе глобальной пандемии, опубликовало издание Science Alert. По данным которого, боятся следует в первую очередь уже изученных болезней — это, например, всевозможные африканские лихорадки, унесшие уже десятки тысяч жизней.

 

За пределами Африки мало кто знает о вирусных геморрагических лихорадках Ласса, которые распространились в Нигерии. О лихорадке Эбола слышали многие, но масштаб эпидемии, опять же, представляют себе немногие — болезнь унесла одиннадцать с лишним тысяч жизней за довольно короткий период.

 

А ведь есть еще лихорадки Марбург и Крым-Конго, а также ближневосточный респираторный синдром, болезнь Зика и прочее.

 

Но и это еще не все. Ученые уверены, что в мире существует масса неизвестных пока что инфекционных заболеваний, одно из которых может вызвать сверхмасштабную пандемию. В общем, системам здравоохранения развитых стран нужно предпринять определенные усилия, направленные на подготовку к распространению неизвестной болезни.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Инфекция

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