Диабет и диарея оказались под запретом в Кувейте

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Власти Кувейта решили сократить расходы на здравоохранение весьма необычным образом — отныне они не будут предоставлять вид на жительство иностранным гражданам, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем. Соответствующую новость распространило издание Al Arabiya.

По данным которого, министерство здравоохранения Кувейта опубликовало перечень из двадцати двух заболеваний, которые не дадут иностранцам получать вид на жительство. Это, в частности, почечная недостаточность, проблемы с артериальным давлением, сахарный диабет, и даже диарея (вероятно — хроническая).

Носителям серьезных неинфекционных заболеваний, уже имеющим вид на жительство в Кувейте, новые законодательные особенности не угрожают — к ним они применяться не будут.

Предполагается, что меры, о которых идет речь, помогут сократить расходы на медобеспечение. В страну, как считают власти Кувейта, теперь будут прибывать исключительно здоровые эмигранты. Основу которых, как известно, составляют трудовые мигранты.

Ограничивать людей с неинфекционными болезнями в праве на получение вида на жительство — это, как отмечают эксперты, что-то новенькое. Практику Кувейта теперь могут взять на вооружение и другие страны.