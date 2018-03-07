Прорыв: Ученые создали полностью уничтожающую рак вакцину

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Ученые из Соединенных Штатов Америки создали уникальную вакцину нового поколения, способную практически полностью уничтожать раковые клетки. Вакцина, по данным MedicalXpress, помогает активировать иммунные клетки организма и заставить их бороться с раком наиболее эффективно.

Сообщается, что сотрудникам Гарвардского университета удалось разработать метод, благодаря которому рак уничтожается в результате воздействия персонализировано настроенных клеток иммунной системы.

"Наша терапия базируется на так называемых неоантигенах — это такие дефектные пептидные молекулы, покрывающие внешнюю оболочку раковых клеток. Мы помогаем Т-лимфоцитам обнаруживать раковые клетки по неоантигенам при помощи дендритных клеток. Как итог — наблюдается стойкая иммунная реакция, уничтожающая злокачественные новообразования", — рассказывают создатели уникальной вакцины.

Эксперименты, в рамках которых новый метод тестировался на лабораторных грызунах, показали отличные результаты — страдающие от рака мыши жили больше, чем сто пятьдесят дней, тогда как грызуны со злокачественными опухолями, которых пытались лечить традиционными методами, жили не более, чем тридцать дней.