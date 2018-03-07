Среда 07 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» Прорыв: Ученые создали полностью уничтожающую рак вакцину

Прорыв: Ученые создали полностью уничтожающую рак вакцину

Среда, 07 Марта 2018 09:29
Прорыв: Ученые создали полностью уничтожающую рак вакцину Фото из открытых источников

Ученые из Соединенных Штатов Америки создали уникальную вакцину нового поколения, способную практически полностью уничтожать раковые клетки. Вакцина, по данным MedicalXpress, помогает активировать иммунные клетки организма и заставить их бороться с раком наиболее эффективно.

 

Сообщается, что сотрудникам Гарвардского университета удалось разработать метод, благодаря которому рак уничтожается в результате воздействия персонализировано настроенных клеток иммунной системы.

 

"Наша терапия базируется на так называемых неоантигенах — это такие дефектные пептидные молекулы, покрывающие внешнюю оболочку раковых клеток. Мы помогаем Т-лимфоцитам обнаруживать раковые клетки по неоантигенам при помощи дендритных клеток. Как итог — наблюдается стойкая иммунная реакция, уничтожающая злокачественные новообразования", — рассказывают создатели уникальной вакцины.

 

Эксперименты, в рамках которых новый метод тестировался на лабораторных грызунах, показали отличные результаты — страдающие от рака мыши жили больше, чем сто пятьдесят дней, тогда как грызуны со злокачественными опухолями, которых пытались лечить традиционными методами, жили не более, чем тридцать дней.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости рак

Главное за сутки
США ввели санкции против КНДР США ввели санкции против КНДР Госдепартамент объявил о введении санкций в отношении Пхеньяна за применение химического оружия с целью убийства старшего брата лидера КНДР Ким Чен Нама 13 февраля прошлого года в аэропорту Куала-Лумпура. "США…
Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ, который отравлен в Англии. Что известно о громком деле? Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ, который отравлен в Англии. Что известно о громком деле? Отравление бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Англия) стало во вторник, 6 марта, основной темой в британском медийном…
Госдеп прокомментировал слова Насти Рыбки о "вмешательстве" России в выборы в США Госдеп прокомментировал слова Насти Рыбки о "вмешательстве" России в выборы в США Госдеп не собирается помогать находящейся в таиландской тюрьме жительнице Белоруссии Насте Рыбке, так как она не является американской гражданкой. Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт. Она отметила,…

Читайте также
Учёные: Людям старше 60 лет нужно обязательно заниматься любовью Учёные: Людям старше 60 лет нужно обязательно заниматься любовью Пожилые люди, которые несмотря на возраст сохраняют активность в любви, тем самым защищают себя от развития старческих нейродегенеративных заболеваний — выяснили ученые из Великобритании. Которые в лице сотрудников Университета Ковентри…
Офсетный контракт правительства Москвы поможет всем регионам России Офсетный контракт правительства Москвы поможет всем регионам России Правительство столицы России заключило офсетный контракт с компанией "Биокад", который позволит Москве и другим регионам страны сэкономить на закупке лекарственных средств. Такой информацией с журналистами поделился Министр Правительства Москвы, руководитель…
Ученые ДВФУ: Пестициды накапливаются в жировой ткани Ученые ДВФУ: Пестициды накапливаются в жировой ткани Пестициды накапливаются в организмах с высоким содержанием жировой ткани. К такому выводу пришли ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), которые уже несколько лет изучают морских птиц и млекопитающих Охотского и…
Названы ТОП-5 самых популярных косметических процедур в 2017 году Названы ТОП-5 самых популярных косметических процедур в 2017 году Американские косметологи проанализировали большие объемы статистических данных и назвали самые популярные косметические процедуры по итогам года в США. В прошлом году, как отметили эксперты, наблюдался значительный рост числа минимально-инвазивных процедур.…
Фото
Невероятное виноградное дерево джаботикаба Невероятное виноградное дерево джаботикаба

Джаботикаба или бразильское виноградное дерево – это довольно крупное вечнозеленое растение, произра...

Видео

 

Боевой запуск «Искандер-М» показали на видео

Опрос

Какая тема из послания президента для вас самая важная?

 

Анекдот дня

Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.