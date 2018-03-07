Прорыв: Ученые создали полностью уничтожающую рак вакцину

Ученые из Соединенных Штатов Америки создали уникальную вакцину нового поколения, способную практически полностью уничтожать раковые клетки. Вакцина, по данным MedicalXpress, помогает активировать иммунные клетки организма и заставить их бороться с раком наиболее эффективно.
Сообщается, что сотрудникам Гарвардского университета удалось разработать метод, благодаря которому рак уничтожается в результате воздействия персонализировано настроенных клеток иммунной системы.
"Наша терапия базируется на так называемых неоантигенах — это такие дефектные пептидные молекулы, покрывающие внешнюю оболочку раковых клеток. Мы помогаем Т-лимфоцитам обнаруживать раковые клетки по неоантигенам при помощи дендритных клеток. Как итог — наблюдается стойкая иммунная реакция, уничтожающая злокачественные новообразования", — рассказывают создатели уникальной вакцины.
Эксперименты, в рамках которых новый метод тестировался на лабораторных грызунах, показали отличные результаты — страдающие от рака мыши жили больше, чем сто пятьдесят дней, тогда как грызуны со злокачественными опухолями, которых пытались лечить традиционными методами, жили не более, чем тридцать дней.
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