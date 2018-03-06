Эмиль Зайнетдинов, СЕО проекта FAIMA.ai, рассказывает о том, как искусственный интеллект поможет здравоохранению и сможет ли машина заменить врача-человека

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Эмиль, сформулируйте, пожалуйста, суть Вашего проекта в двух-трех словах.

Это интересно. Пожалуй, суть предельно проста. Медицина без границ.

Какие границы Вы имеете в виду? Географические или какие-либо иные?

Все возможные границы. Мы разрабатываем единый стандарт для медицинских учреждений по всему миру и стремимся к тому, чтобы в конечном счете любой человек из любой точки Земли смог обратиться за медицинской помощью к Искусственному интеллекту. Диагностика должна проходить без человеческих ошибок, без ограничений по уровню подготовки местного медицинского персонала. Современные вычислительные мощности позволят персональному медицинскому помощнику проанализировать всю имеющуюся в мире информацию и выдать максимально точный ответ. Для того, чтобы Вы поняли, насколько точен результат, приведу всего один факт: Искусственный интеллект проанализирует не менее 40 миллионов историй болезней, чтобы помочь одному конкретному человеку. Каждому человеку на Земле.

Но в медицинском сообществе подобные дискуссии идут не первый год. В чём же исключительность Вашего проекта? У faima.ai есть конкуренты или, возможно, аналоги?

Нет, и это очень важно: FAIMA не имеет аналогов в мире, наш проект абсолютно уникален. Безусловно, в мире существуют «умные» продукты в сфере медицины – этим занимаются такие гиганты как IBM или Apple, Microsoft и Google. Однако FAIMA обладает несомненным преимуществом – это первый подобный продукт в сфере здравоохранения, построенный на технологии блокчейн.

Иными словами, Вы решили поставить последние достижения мирового технического прогресса на службу здравоохранению? Можно ли считать это прорывом?

Без ложной скромности скажу, что этот проект, действительно, во многом прорывной. Блокчейн – ключ к пониманию FAIMA, с помощью децентрализации работы системы вы решаем сразу несколько задач: открываем свободный доступ к приложению для сотрудников медицинских учреждений, обеспечиваем бесперебойную работу приложения и высочайшую скорость вычислений и, конечно, обеспечиваем безопасность данных.

Что на практике означает «открытый доступ» к данным FAIMA? Медицинским организациям не нужно будет платить за «вход в систему»?

Работа системы построена по принципу «вы – нам, мы – вам». Медицинские организации предоставляют нам данные из историй болезней пациентов, а мы обеспечиваем их доступом к персональному помощнику на базе постоянно обучающегося искусственного интеллекта.

Чуть ранее Вы говорили, что FAIMA позволит исключить вероятность человеческой ошибки. Не ополчатся ли врачи на такое чудо техники? Ведь в перспективе такой помощник будет угрожать самой профессии врача, как в своё время промышленные станки профессии заводского рабочего.

Тут совсем иная ситуация. Врачей-людей заменить невозможно, да это и не нужно. FAIMA – это, прежде всего, помощник. Она не заменяет, а дополняет работу врача. Это искусственный интеллект, который может как дать врачу ценный совет, так и освободить его от большого объема работы, общаясь напрямую с потенциальным клиентом и выдавая тому простые советы по профилактике, из разряда часто задаваемых вопросов. Хороший врач – это, прежде всего, хороший специалист по диагностике, однако реальность такова, что врач физически не может знать всего. Только вдумайтесь: каждые 20 минут в мире публикует новая статья на медицинскую тему. К тому же, врачи – это тоже люди из плоти и крови, какими бы героями они ни были временами (хотя, конечно, мы знаем не одну историю о врачах-героях). Эти люди устают, не успевает прочесть всё по конкретной теме даже в рамках своей узкой специализации. Поэтому мы хотим поставить им на службу персонального помощника – искусственный интеллект, который сможет выполнять именно эту часть работы: анализировать огромный объём данных и выдавать необходимую информацию.

Получается, вероятность врачебной ошибки может быть сведена к нулю? О каких масштабах мы говорим?

Практически к нулю. Мы дадим врачам и пациентам инструменты для правильной диагностики и анализа данных. Масштабы ужасают: по некоторым данным, каждый 10-й пациент страдает от неправильной интерпретации медицинской информации. То есть ему неправильно поставили диагноз, а значит, назначили неправильный курс лечения. С далеко идущими последствиями. Машина способна исправить эту ситуацию. И вклад может сделать каждый из нас.

Вы имеете в виду денежный вклад?

Не обязательно, хотя в данный момент мы начали Pre ICO. Основной смысл подобного продукта – в использовании всей мощи современных технологии. Майнинговые фермы помогут обеспечить бесперебойную работы сервиса, нейронные сети позволят искусственному интеллекту постоянно самообучаться и становиться лучше. В такой ситуации важна каждая история болезни, вклад каждого. Только так мы сможем создать медицину будущего – медицину без границ.

https://faima.ai/