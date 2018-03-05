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Взрослое дело - не стоит поддаваться моде и заставлять детей поститься против их воли

Понедельник, 05 Марта 2018 16:49
Взрослое дело - не стоит поддаваться моде и заставлять детей поститься против их воли Фото из открытых источников

Все большее количество россиян придерживается пищевых ограничений в дни Великого поста. Это стало своего рода модной традицией, сродни диетам. Многие родители считают соблюдение поста обязательным для детей с самого раннего возраста. Эксперты утверждают, что это неправильно, ни с точки зрения здорового питания, ни с точки зрения духовного содержания.

 

«Церковные правила, как и вообще церковная жизнь – дело ответственное, они рассчитаны в первую очередь на взрослых, поэтому о детях в уставе ничего нет. Но современная жизнь ставит подобные вопросы перед верующими родителями, которые хотят воспитывать детей по-христиански, поэтому кое-какой опыт у церкви накопился», – рассказывает Владимир Якунцев, специалист по семейным отношениям и научный сотрудник Свято-Филаретовского православно-христианского института.

 

С позиции православной веры во время Великого поста допустимы некоторые ограничения для детей старше семи лет, однако предлагать их имеет смысл лишь при условии, что дети сами понимают, зачем это нужно, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. В любом случае пост не должен превращаться в наказание и ассоциироваться у них с тяжелой обязанностью. Эксперты утверждают, что основная идея поста заключается вовсе не в пищевых ограничениях, а в том, чтобы научиться соблюдать меру во всем, освободить свою жизнь от дурного или просто лишнего, глубже осознавать, ради чего ты живешь.

 

«Смысл соблюдения Великого поста для детей тот же, что и для взрослых: прежде всего это способность сосредоточиться, подумать о своих отношениях с Богом и людьми, о жизненных целях, расставить приоритеты. Важно честно осознать свои недостатки, научиться просить прощения и попытаться исправить свою жизнь», – комментирует Владимир Якунцев.

 

При этом пищевые ограничения могут касаться только мясных продуктов, основные усилия должны лежать в другой плоскости.

 

«Для детей в пост имеет смысл ограничивать просмотр мультфильмов, пользование интернетом, развлечения, иногда употребление сладостей, если к ним есть нездоровая тяга. Человек должен прочувствовать, что живёт не только для собственного удовольствия. Он должен поставить перед собой ряд вопросов и стараться ответить себе: ради чего он живёт, чем он готов пожертвовать, а чем нет. Это очень важно как для взрослого, так и для ребёнка. Но не меньшее значение имеет осознание того, зачем ему все это надо. Плохо, когда дети исполняют такие требования бессмысленно, под давлением старших», – добавляет Якунцев.

 

Если семья стремится жить в соответствии с христианскими традициями, то лучшей мотивацией для ребенка будет пример старших, в первую очередь родителей.

 

«Дети очень чувствуют, чем по-настоящему живут взрослые, в чем их приоритеты. Если у ребенка перед глазами нет старших, которые сами стремятся исправить свою жизнь и следуют тому, к чему призывают его, то любой пост будет бессмысленным», – полагает Владимир Якунцев.

 

Что же касается возможного нарушения поста детьми в образовательных учреждениях, в гостях и т.д., эксперты советуют не относиться к этому слишком формально. Всегда можно составить такое правило поста, которое будет учитывать школьные условия и в то же время включать в себя и ограничение в питании, и экономию времени и средств. Задача поста для ребенка, как и для взрослого – научиться видеть свои ошибки и попытаться исправить их, а также помогать в этом другим. При этом возможность принимать решения и отвечать за свои поступки надо предоставить ему самому.

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Волкова Алена Опубликовано в Здоровье   Теги Новости здоровье

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