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Маргарита Любимова о методе тета хилинг и его применении в жизни

Понедельник, 05 Марта 2018 16:43
Маргарита Любимова о методе тета хилинг и его применении в жизни Фото из открытых источников

Если вы интересуетесь духовными практиками и личностным ростом, то вероятнее всего термин ТЕТА ХИЛИНГ вам встречался неоднократно. Вокруг этого метода ходят самые противоречивые слухи: кто-то говорит о мгновенных результатах, другие скептически называют это «самовнушением». Как же работает тета хилинг, и почему самые успешные люди берут его на вооружение?

 

Кому нужен тета хилинг

 

Вы боитесь перемен, не верите в счастливую жизнь, вам всюду встречаются препятствия.

 

Финансовые вопросы приводят вас в замешательство, вам не выплачивают зарплату или не возвращают долги. Вы убеждены, что богатые люди «наворовали», потому что честным трудом больших денег не получить.

 

Вы крутитесь как белка в колесе, пытаясь достойно зарабатывать, но едва сводите концы с концами, в то время как другие покупают коттеджи и меняют машины.

 

Личная жизнь не складывается. Вы не верите в счастливый брак и в то, что достойные представители противоположного пола еще остались. А если и остались, то достанутся не вам.

 

Вы часто пребываете в состоянии подавленности и депрессии, вас одолевают тревоги и сомнения.

 

Вы испытываете проблемы со здоровьем: неврология, хронические заболевания, аутоимунные нарушения и т.д.

 

Как работает тета хилинг

 

Не удивляйтесь, но все проблемы, перечисленные выше, можно преодолеть с помощью методов тета хилинга. Автору этого способа, известной целительнице Вианне Стайбл, удалось вылечиться таким образом от рака. Впоследствии она разработала целую медитативную технику и посвятила свою жизнь обучению людей этой методике, чтобы они помогали себе и другим.

 

Ученые признают, что мы не используем все способности мозга. Изучение электромагнитных особенностей мозговой активности выявило, что при разном состоянии сознания меняется длина волны нейронного импульса. На сегодня зафиксированы альфа-, бета-, дельта-, гамма- и тета- типы волн. Мозг генерирует тета-волны в те минуты, когда мы переходим в сон; также этого состояния можно достичь осознанно, путем специальных медитативных техник.

 

Принципы метода

 

На этом состоянии основывается техника ТЕТА ХИЛИНГА, где Theta означает пребывание сознания на уровне тета-волн, а Healing – исцеление. Под руководством опытного мастера вас вводят в тета-состояние, раздвигающее границы бытия, где вы соединяетесь с информационным полем Вселенной. В отличие от гипноза, ваше сознание бодрствует и целенаправленно запускает программу исцеления «здесь и сейчас». При этом очень важно доверие и установка на успех практики. Вы должны РАЗРЕШИТЬ провести вас вглубь собственного «я».

 

Выходя за рамки привычного восприятия, вы открываете возможности для работы над блоками и установками, являющимися причиной главных неудач и проблем. Зачастую они кроются глубже, чем в обычном сознании или даже подсознании. Ваш проводник-мастер вскрывает блоки, перенятые от родителей или навязанные социумом. Затем раскрываются глубинные уровни бытия, где базируются установки рода и прошлых жизней.

 

После выявления негативных установок происходит исцеление на всех планах сознания. Вы признаете их несостоятельность при свидетеле – вашем проводнике, который затем «загружает» правильные убеждения (или учит, как это делать самостоятельно), ведущие к процветанию.

 

На первоначальном этапе очень важно выбрать МАСТЕРА, которому вы доверите путешествие внутрь сознания и изменение своей судьбы. Лучше, если это будет опытный тета-практик.

 

После овладения техникой тета хилинга вы сможете самостоятельно решать проблемы, возникающие на жизненном пути, ведь вы овладеете мощнейшим инструментом изменения реальности. В состоянии ТЕТА вы воссоединяетесь с Богом, возрождая способности к исцелению себя и других людей, наполняетесь энергией Со-творения, становитесь способны управлять законами материального мира. Так происходит возвращение в первоисточнику – Создателю всего сущего, воплощающему бесконечную Любовь.

 

Результаты тета хилинга

 

Главное достоинство методики – скорость воздействия. В отличие от традиционной психотерапии, тета хилинг мгновенно изменяет ваши негативные установки. Результат не заставляет долго ждать: у практикующих проходят хронические болезни, происходят сдвиги в социальной жизни, наступает душевная гармония. Разумеется, над некоторыми блоками необходимо работать больше одного сеанса – это зависит от глубины и силы убеждения.

 

Эффективность тета-состояния подтверждена научными исследованиями, оно активизирует психофизические возможности, которые есть у каждого человека.

 

Тета хилинг способен помочь вам:

 

исцелить свои недуги,

вернуть естественную молодость организма,

найти вторую половинку или привнести гармонию в отношения,

решить материальные проблемы,

реализовать творческий потенциал, понять своё призвание,

возродить веру в будущее и в себя,

снять негативные воздействия извне, такие как «порча» или «сглаз».

Кроме того, овладев техникой ThetaHealing, вы сможете помогать своим близким или другим людям, обратившимся к вам.

 

Маргарита Любимова, мастер-учитель Рейки, инструктор ТетаХилинг и лайф-коуч, автор программ по дистанционному видению и целительству.

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Волкова Алена Опубликовано в Здоровье   Теги здоровье

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