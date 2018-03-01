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Ученые ДВФУ: Пестициды накапливаются в жировой ткани

Четверг, 01 Марта 2018 16:20
Ученые ДВФУ: Пестициды накапливаются в жировой ткани Фото из открытых источников

Пестициды накапливаются в организмах с высоким содержанием жировой ткани. К такому выводу пришли ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), которые уже несколько лет изучают морских птиц и млекопитающих Охотского и Берингова моря. Цикл исследований проводится при поддержке Российского научного фонда (РФН).

 

В научной статье, опубликованной в авторитетном журнале Marine Pollution Bulletin (128/2018), группа ученых-авторов в составе завлабораторией экобиотехнологий и доцента Школы биомедицины ДВФУ Василия Цыганкова, ведущего научного сотрудника Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-центр), профессора Школы естественных наук ДВФУ Ольги Лукьяновой, доцента Школы биомедицины ДВФУ Маргариты Бояровой представила результаты исследования по накопительному эффекту хлорорганических пестицидов (ХОП) в организмах морских птиц и млекопитающих, обитающих в Северо-Западной части Тихого океана.

 

ХОП – синтетические пестициды, производные от хлорированного углеводорода. Их обширно применяют в химической индустрии и земледелии. Они высоко токсичны, медленно распадаются и имеют свойство накапливаться в жировой ткани и органах живых организмов. Многие из этих веществ, например, ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан) и его производные, включены в «Грязную дюжину», закрепленную Стокгольмской конвенцией, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

Несмотря на то, что пестициды – это целевое оружие, которое должно наносить вред конкретным вредоносным организмам, очень часто нецелевые виды подвержены их негативному влиянию.

 

Ученые пришли к выводу, что чем выше стоит живое существо в пищевой цепочке, тем больше в его организме накапливается токсинов. В исследовании также отмечается, что виды, которые живут долго, накапливают во внутренних органах больше пестицидов, чем те виды, жизненный цикл которых короче. Например, в организмах мелких рыб пестицидов содержится немного. Однако в организмах морских птиц, млекопитающих и хищников, которые питаются этими рыбами, уровень концентрации ХОП высокий.

 

Наблюдению были подвергнуты образцы организмов серых китов, тихоокеанских моржей и морских птиц (северные глупыши, хохлатые (большие) конюги, конюги-крошки, тихоокеанские чайки и серые буревестники).

 

Ученые указывают на общий высокий уровень концентрации ХОП в органах морских птиц и животных, уточняя, что у млекопитающих уровень загрязнения организма выше, так как у них больше содержание жира в организме.

 

При этом в органах млекопитающих Берингова моря ХОП содержится меньше, чем в органах аналогичных животных из других районов Тихого океана. В то же время, оценив состояние морской экосистемы Берингова и Охотского моря, ученые пришли к выводу, что уровень пестицидного загрязнения этого района близок к другим субарктическим регионам Мирового океана.

 

Степень накопления ХОП в морских организмах – важный показатель экологического состояния нашей планеты. Этот параметр учитывается при мониторинге состояния окружающей среды как локально, так и в глобальном плане. Изучая накопление ХОП в организмах морских обитателей с длительным жизненным циклом, ученые могут определять общий уровень загрязнения мирового океана пестицидами. Изучение рыб, напротив, помогает ученым контролировать локальную экологическую ситуацию.

 

Источником распространения пестицидов ученые называют глобальные атмосферные процессы, поскольку ХОП были найдены в организмах даже тех млекопитающих, которые обитают в районах, свободных от источников выброса пестицидов.

 

«Хлорорганические пестициды являются серьезной угрозой для людей. И с годами эта ситуация только ухудшается. Например, концентрация ХОПов, благодаря Китаю и Индии, в Тихом океане постоянно растет. США тоже производит пестициды в качестве продукции на продажу», – комментирует значимость результатов исследования Кирилл Голохваст, проректор по научной работе ДВФУ, доктор биологических наук.

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Для исследования образцов морских птиц и млекопитающих, ученые использовали метод газовой хроматомасс-спектрометрии (ГХ/МС). Технология считается золотым стандартом в сфере обнаружения химических веществ в простых и сложных смесях. Изучаемые образцы были гомогенизированы, из получившегося материала были выделены липиды (жиры), в составе которых и определялось наличие ХОП. Изученные образцы собирались в течение трех лет с 2010 по 2013 гг. Анализу подверглись перья морских птиц, их кожа, печень, мышцы, все птицы целиком, а также мышцы и печень серых китов и тихоокеанских моржей.

 

 

 

 

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Волкова Алена Опубликовано в Здоровье   Теги Новости ученые

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