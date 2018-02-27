Национальный Антинаркотический Союз примет участие в сессии Комиссии ООН

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В Вене с 12 по 16 марта состоится 61-я сессия Комиссии ООН по наркотическим средствам – функционального органа Экономического и Социального Совета ООН. В составе российской делегации на мероприятии выступит Национальный Антинаркотический Союз (НАС - https://nasrf.ru/). Крупнейшая в РФ на рынке реабилитации ассоциация расскажет о практическом опыте лечения зависимых лиц и борьбы с наркотрафиком.

НАС в России создана для объединения усилий в профилактике наркомании, алкоголизма и социально значимых заболеваний, а также в антинаркотической борьбе. На заседании Комиссии ООН участники рассмотрят деятельность против наркотиков в рамках мирового сообщества, обсудят и примут нововведения и инициативы в законодательном поле. Планируется презентация наиболее крупных проектов в сфере борьбы с наркоманией.

Кроме того, НАС представит свою деятельность в рамках молодежного антинаркотического движения и международной площадки «Мир без наркотиков». Председатель правления НАС Никита Лушников отметил, что организации есть что показать мировому сообществу по работе с зависимыми, опираясь на эффективный опыт 13-летней деятельности.