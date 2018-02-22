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Врачи и ученые не понимают, за что «Материа Медика» присудили Антипремию

Среда, 21 Февраля 2018 15:48
Врачи и ученые не понимают, за что «Материа Медика» присудили Антипремию Фото из открытых источников

Вручение наград в ходе организованной Минобрнауки IV Всероссийской премии «За верность науке» обернулось скандалом в связи с присуждением Антипремии фармацевтическому производителю «Материа Медика». Мотивация такого решения осталась неизвестной.

 

По следам резонансного события АПФ, объединяющая порядка тридцати фармацевтических предприятий), отправила открытое письмо на имя главы Минобра РФ Ольги Васильевой. Об этом рассказывает ИА REGNUM.

 

В письме сообщается, что подобные мероприятия наносят серьезный вред имиджу российской фарминдустрии и активно мешают развитию отечественной науки. Также это вопиющий пример использования имени Министерства для облегчения конкурентных условий на отечественном рынке зарубежным компаниям.

 

Ученое и медицинское сообщество России солидарно с фармпроизводителями. Как заявил Алексей Самсонов (Профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова), он вместе с коллегами-клиницистами может подтвердить эффективность препаратов «Материа Медика». К примеру, у них есть большое количество пациентов, которые успешно принимают препарат «Колофорт».

 

Член президиумов Российского общества онкоурологов и Профессиональной ассоциации андрологов России Андрей Винаров также прокомментировал резонансное событие. Он подчеркнул, что лженаучность, глупость и отсутствие профессионализма и знаний — это проблема не «Материа Медика», а тех, кто принял это вопиющее и неадекватное решение.

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Волкова Алена Опубликовано в Здоровье   Теги Новости врачи

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