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Ученые рассказали, от чего умрут вейперы

Четверг, 08 Февраля 2018 14:22
Ученые рассказали, от чего умрут вейперы Фото из открытых источников

Процесс курения электронных сигарет (вейпинг) в значительной степени увеличивает риск развития воспаления легких — заявляют сотрудники Лондонского университета королевы Марии, подтверждающие свои выводы о вреде вейпинга результатами комплексного исследования.

 

Эксперименты, которые ученые проводили на клеточных культурах, лабораторных грызунах и добровольцах, подтвердили предположения, согласно которым пар, вдыхаемый при вейпинге, способствует заражению нижних дыхательных путей патогенными микроорганизмами. Как итог — у вейперов серьезно увеличивается риск пневмонии.

 

Следует отметить, что при традиционном курении наблюдаются подобные опасные процессы, однако в случае с обычными сигаретами они оказывают несколько менее опасный эффект.

 

"Пар очень плохо сказывается на белковом соединении, которое представляет собой рецептор фактора активации тромбоцитов. Бактерии-пневмококки используют измененное состояние ФАТ для прилипания к клеткам, которые выстилают внутреннюю поверхность нижних дыхательных путей. В общем, вейпинг чрезвычайно опасен, потому что воспаления легких часто оказываются летальными", — говорят авторы исследования.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости вейпинг

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