Ученые: Виноград - лучшее лекарство от депрессии‍

Сотрудники медицинской школы горы Синай утверждают, что самые эффективные и безопасные антидепрессанты можно получать из органических веществ, которыми богат, в частности, виноград.
"Масштабные исследования показали, что виноград не только оказывает довольно выраженный седативный эффект, но и способен нейтрализовать большое количество угроз, которыми сопровождаются те или иные болезни нервной системы", — говорят ученые.
Считается, что депрессивные расстройства возникают на фоне процессов, которые протекают вместе с тяжелыми психическими болезнями. Депрессия, при этом, может провоцировать множественные проблемы физического плана — например, воспаления узлов нервной системы, а также опасные изменения в лимфатических органах.
"Депрессия в конечном итоге очень серьезно бьет по иммунной системе. И не только по ней — страдает даже головной мозг, в котором происходят изменения на уровне нейронов. Большая часть антидепрессантов нацелена на регуляцию так называемых нейромедиаторов, однако наши исследования показывают, что для по-настоящему успешного лечения депрессии нужно более глубокое вмешательство. Антидепрессанты на основе винограда могут обеспечивать необходимую степень вмешательства", — отмечают специалисты.
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