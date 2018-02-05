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Ученые: Виноград - лучшее лекарство от депрессии‍

Понедельник, 05 Февраля 2018 12:09
Ученые: Виноград - лучшее лекарство от депрессии‍ Фото из открытых источников

Сотрудники медицинской школы горы Синай утверждают, что самые эффективные и безопасные антидепрессанты можно получать из органических веществ, которыми богат, в частности, виноград.

 

"Масштабные исследования показали, что виноград не только оказывает довольно выраженный седативный эффект, но и способен нейтрализовать большое количество угроз, которыми сопровождаются те или иные болезни нервной системы", — говорят ученые.

 

Считается, что депрессивные расстройства возникают на фоне процессов, которые протекают вместе с тяжелыми психическими болезнями. Депрессия, при этом, может провоцировать множественные проблемы физического плана — например, воспаления узлов нервной системы, а также опасные изменения в лимфатических органах.

 

"Депрессия в конечном итоге очень серьезно бьет по иммунной системе. И не только по ней — страдает даже головной мозг, в котором происходят изменения на уровне нейронов. Большая часть антидепрессантов нацелена на регуляцию так называемых нейромедиаторов, однако наши исследования показывают, что для по-настоящему успешного лечения депрессии нужно более глубокое вмешательство. Антидепрессанты на основе винограда могут обеспечивать необходимую степень вмешательства", — отмечают специалисты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости депрессия

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