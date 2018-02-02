BIOCAD намерена победить страх перед диагностикой рака с помощью искусства

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Биотехнологическая компания BIOCAD при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации реализует программу по выявлению онкологических заболеваний женской репродуктивной системы на ранних стадиях – проект «Живи без страха. Живи искусством», который позволит с помощью культурных мероприятий напомнить россиянкам о своевременной диагностике. В 2018 году о важности обследования сообщат наружная и ТВ-реклама с участием известной актрисы, пройдут круглые столы и образовательные мероприятия для врачебного сообщества.

Рак органов репродуктивной системы – молочной железы, яичников, шейки матки, тела матки – это наиболее часто встречающееся онкологическое заболевание у женщин в России, ежегодно уносящее 37 тыс. жизней, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Результаты лечения зависят от того, насколько рано удалось выявить злокачественную опухоль. По данным Минздрава России, у каждой шестой женщины в России диагностируется рак молочной железы, рак яичников, рак шейки или тела матки; каждая десятая женщина погибает в первый год с момента установления диагноза.

«На сегодняшний день женская онкология во всем мире признается системно решаемой проблемой. Рак репродуктивных органов не должен быть угрозой и для женщин в России – для этого у нас есть квалифицированные медицинские специалисты и широкий доступ к самым современным препаратам», – отметила заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В. Яковлева. Как подчеркнула заместитель Министра, все процедуры, позволяющие выявить потенциально злокачественные патологии репродуктивной системы, включены в программу диспансеризации, которую можно проходить бесплатно с интервалом в три года при достижении определенного возраста.

Борьба за снижение смертности от онкологических заболеваний состоит из четырех этапов: профилактика, скрининг, ранняя диагностика и лечение. Причем самой близкой к решению медицинским сообществом признается именно последняя проблема – лечение.

По словам вице-президента по разработкам и исследованиям BIOCAD Романа Иванова: «Перспективы в борьбе с онкологическими заболеваниями в России связаны именно с отечественными фармацевтическими компаниями. В практике онкологов появились современные высокотехнологичные препараты, стоимость которых в 4‑5 раз ниже по сравнению с препаратами, доступными ранее. Это позволяет охватить терапией большее количество пациентов. Данный факт особенно важен на фоне увеличения случаев заболеваемости раком как в мире в целом, так и в России. К сожалению, сегодня наибольшее влияние на смертность оказывают именно недостаточные профилактика и диагностика. Очень важно не забывать, что наше с вами здоровье зависит не только от врачей и Министерства здравоохранения Российской Федерации – оно зависит от того, как своевременно мы обращаемся к профильным специалистам и проходим плановые обследования. Мы знаем, что главная преграда на пути к регулярным осмотрам – это человеческий страх узнать о диагнозе».

В течение 2017 года компания BIOCAD реализовывала информационно-образовательную программу «Живи без страха» и провела дни бесплатных профилактических обследований с целью обратить внимание россиянок на свое здоровье. Среди женщин, прошедших диагностику, 16% жительниц пяти крупных городов России узнали о высоких рисках возникновения у них онкологических либо предраковых заболеваний.

«Системная борьба с социально-значимыми заболеваниями, которая включает в себя профилактику и ранее выявление, совершенствование подходов к лечению и реабилитацию – одно из приоритетных направлений социальной ответственности компании BIOCAD», – считает Роман Иванов. В 2018 году проект «Живи без страха» получил продолжение при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства культуры Российской Федерации, поскольку именно такое сотрудничество дает шанс победить страх силами искусства.

Союз отечественного производителя BIOCAD с Минздравом России и Минкультуры России позволит сделать проблему онкологических заболеваний более заметной для общества.

В рамках кампании будут проведены бесплатные дни скрининга в 11 городах России, где россиянкам предоставят дополнительную возможность пройти обследование на рак шейки матки. Также сообщения о важности скрининга разместят на улицах городов с использованием наружной рекламы. Рекламные материалы будут содержать сайт проекта www.живибезстраха.рф, на котором с помощью специальной анкеты можно будет самостоятельно оценить риск развития у себя рака молочной железы, рака шейки матки и рака яичников.

Проект «Живи без страха. Живи искусством» поддержала актриса театра и кино Елена Яковлева, при непосредственном участии которой и была подготовлена специальная видео-инсталляция.

Цикл мероприятий завершится 23 мая 2018 года в преддверии ПМЭФ-2018 гала-концертом в Михайловском театре в г. Санкт-Петербурге.