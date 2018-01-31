Ученые выявили неожиданную пользу овощей и фруктов

Диета, богатая свежими фруктами, овощами и орехами (например — средиземноморская), может быть весьма эффективным фактором успешной беременности — заявляют ученые из Греции, подкрепляя свои слова результатами экспериментального исследования.
Исследователи, в частности, проанализировали данные, полученные благодаря опросам, которые заполняли женщины, посещавшие клинику для проведения экстракорпорального оплодотворения. Пациентки, подвергавшиеся процедуре ЭКО, должны были тщательно отвечать на вопросы, связанные с питанием.
Получив столь ценную информацию, ученые подвергли ее всестороннему анализу, по итогам которого и выяснили, что, например, средиземноморская диета, как нельзя лучше способствует успешной беременности.
"Женщины, в рационе питания которых преобладают свежие овощи, фрукты и орехи, как правило рожают вполне здоровых малышей, что, в общем-то, вполне логично. Поэтому мы можем посоветовать всем женщинам, задумывающимся о беременности, перейти на средиземноморскую диету примерно за полгода до зачатия. Тем самым вы окажете невероятную услугу своему будущему малышу", — говорят авторы научной работы.
Сегодня мы решили сделать подборку изумрудно-зеленых холмов Исландии, перемежающихся лунными ландшаф...
В ДНР представили гибрид мины и «лимонки»
- А что, отец, коммунисты в вашем городе есть?
- Кому и Грудинин коммунист.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.