Ученые выявили неожиданную пользу овощей и фруктов

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Диета, богатая свежими фруктами, овощами и орехами (например — средиземноморская), может быть весьма эффективным фактором успешной беременности — заявляют ученые из Греции, подкрепляя свои слова результатами экспериментального исследования.

Исследователи, в частности, проанализировали данные, полученные благодаря опросам, которые заполняли женщины, посещавшие клинику для проведения экстракорпорального оплодотворения. Пациентки, подвергавшиеся процедуре ЭКО, должны были тщательно отвечать на вопросы, связанные с питанием.

Получив столь ценную информацию, ученые подвергли ее всестороннему анализу, по итогам которого и выяснили, что, например, средиземноморская диета, как нельзя лучше способствует успешной беременности.

"Женщины, в рационе питания которых преобладают свежие овощи, фрукты и орехи, как правило рожают вполне здоровых малышей, что, в общем-то, вполне логично. Поэтому мы можем посоветовать всем женщинам, задумывающимся о беременности, перейти на средиземноморскую диету примерно за полгода до зачатия. Тем самым вы окажете невероятную услугу своему будущему малышу", — говорят авторы научной работы.