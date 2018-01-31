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Ученые: Глубокий сон поможет не заболеть гриппом

Вторник, 30 Января 2018 12:30
Ученые: Глубокий сон поможет не заболеть гриппом Фото из открытых источников

Хронический дефицит сна может быть невероятно опасным для организма — говорят медики, по данным которых, недостаток сна, в частности, может провоцировать сбои в работе иммунной системы. Это особенно опасно зимой, когда фиксируются вспышки сезонного гриппа.

 

"Все знают, что для профилактики гриппа необходимо почаще мыть руки с мылом, однако мало кто знает о положительных эффектах, которые приносит нормальный сон. То есть, под нормальным я подразумеваю сон нужной организму продолжительности. Это, как правило, хотя бы семь часов, а лучше восемь", — говорит Крис Брантнер, эксперт по сну.

 

По словам Брантнера, самой важной составляющей сна является фаза глубокого сна, которая начинается примерно через сорок минут после того, как человек погружается в сон. Именно во время глубокого сна и происходит нечто вроде "перезагрузки" иммунной системы — организм синтезирует клетки иммунитета, которые отвечают за уничтожение вирусных клеток.

 

У людей, которые страдают от недостатка сна, иммунитет просто не может работать должным образом, поэтому они обычно становятся первыми жертвами эпидемии гриппа. В общем, если не хотите заболеть гриппом, займитесь своим сном.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Сон

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