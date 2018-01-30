Ученые посоветовали россиянам сесть на «Арктическую диету»‍

Арктическая диета, распространенная среди представителей коренных народов Севера, способствует правильной работе сердечно-сосудистой и эндокринной систем — заявляют ученые, советуя россиянам внимательно присмотреться к Северу, как к поставщику полезных для здоровья продуктов питания.
"Арктика — это место сосредоточения не только ценных нефтегазовых ресурсов, но и экологически чистых продуктов питания, которые могли бы в значительной степени повысить показатели здоровья россиян", — говорит руководитель Проектного офиса развития Арктики, кандидат медицинских наук Борис Тарасов.
Многие жители Севера, по словам Тарасова, придерживаются так называемой арктической диеты, богатой, в частности, полиненасыщенными жирными кислотами. Именно последние, по словам ученых, являются одним из ключевых причин явления, которое выражается в относительно низкой распространенности сердечно-сосудистых заболеваний среди представителей народов Севера.
"Прежде чем рекомендовать людям арктическую диету, нужно понять, какими пищевыми ресурсами располагает Север. Это необходимо для того, чтобы не нарушить хрупкий природный баланс", — отмечают эксперты.
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