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Перезимовать без потерь: чем и как защитить волосы от зимнего стресса

Понедельник, 29 Января 2018 12:59
Перезимовать без потерь: чем и как защитить волосы от зимнего стресса Фото из открытых источников

Эксперты компании Professional Hair рассказали о том, как следует правильно защищать зимой волосы от воздействия перепадов температур, ветра и атмосферных осадков. Краеугольный камень обороны волос зимой – качественный профессиональный шампунь, однако даже он окажется бессилен, если не соблюдать несколько простых правил по уходу за волосами.

 

Во-первых, следует ограничить мытьё головы двумя-тремя сеансами в неделю. При этом, если ваши волосы потеряли первозданную красоту, следует остановить свой выбор на качественном шампуне для укрепления волос, таком как Kerastase Aura Botanica Soin Fondamental или L'Oreal Professionnel Expert Inforcer Anti-Breakage Shampoo. Слишком частое мытьё ослабляет волосы, травмирует их и способствует чрезмерному высыханию. Также будет не лишним использовать уплотняющий кондиционер для волос, например, Davines New Natural Tech Replumping Conditioner – он увлажнит волосы и предотвратит их высыхание. Ни в коем случае не стоит выходить на улицу с мокрыми или влажными волосами – это не только опасно для здоровья в целом, но и просто безответственно по отношению к собственной причёске. Злоупотребление феном горячей сушки – ещё один инструмент уничтожения собственных волос. Лучше всего дать волосам высохнуть самостоятельно, промокая их сухим полотенцем. Наконец, следует помнить, что головной убор – лучший друг человека и его волос в холодное время года.

 

Ещё два опосредованных способа борьбы за здоровье волос, которые на первый взгляд кажутся не очевидными – есть больше овощей и фруктов, а также использовать увлажняющие маски наподобие Matrix Biolage R.A.W. Re-Hydrate или мультифункциональный спрей Redken One United All-In-One Multi-Benefit Treatment. Сухой воздух просто губителен для волос любого типа.

 

Если вы соблюдаете все вышеперечисленные правила – поздравляем, ваши волосы под надёжной защитой. Осталось нанести финальный штрих – выбрать качественный профессиональный шампунь для волос. В этом вам поможет один из гидов Professional Hair, который поможет подобрать качественно средство по уходу за волосами на любой вкус и кошелёк.

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Волкова Алена Опубликовано в Здоровье   Теги Новости волосы

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