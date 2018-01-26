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Ученые: Мастурбация невероятно опасна для здоровья

Пятница, 26 Января 2018 13:33
Ученые: Мастурбация невероятно опасна для здоровья Фото из открытых источников

Самостоятельное снятие сексуального напряжения может быть очень опасным для здоровья и жизни — заявляют ученые, выяснившие, что мастурбация, кроме некоторых положительных эффектов, таит в себе и значительные опасности.

 

"Особенное беспокойство стоит проявить тем поклонникам мастурбации, которые склонны к заболеваниям сердца и сосудов. Потому что согласно результатам клинических исследований, самоудовлетворение сопровождается резкими скачками кровяного давления, что в некоторых случаях может быть не просто опасно, а смертельно опасно", — говорят медики.

 

В общем, запущенная гипертония, умноженная на слишком частую и/или интенсивную мастурбацию, может привести к остановке сердца или, например, к инсульту.

 

"Согласно статистике, мастурбацию регулярно практикуют девяносто пять процентов мужчин и семьдесят процентов женщин. О вреде мастурбации существует огромное количество мифов, однако большая их часть основана на далеких от науки спекуляциях. И тем не менее, самоудовлетворение все же может быть опасным, как, в общем-то, и любое другое занятие. Можно, например, умереть просто приседая, так что очевидно, что умереть мастурбируя — еще проще", — заключают ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости опасность
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