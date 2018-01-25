Эксперты индустрии красоты рассказали, как правильно выбрать сухой шампунь

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Эксперты компании Professional Hair рассказали о том, как следует правильно выбирать сухой шампунь, а также поведали о преимуществах и недостатках неортодоксальных способах мытья волос. По мнению Professional Hair, профессиональный сухой шампунь – отличное решение для путешественников и людей, работающих в режиме non-stop 24/7.

Сухой шампунь, подобный Colab Extreme Volume на основе крахмала, талька и диоксида кремния обладает удивительными свойствами и поглощает кожный жир, в мгновение ока, делая причёску привлекательной, а волосы чистыми и свежими.

Компактные и универсальные сухие шампуни в виде спреев Redken Pillow Proof Blow Dry Two Day Extender и Matrix Style Link Play Back – оптимальный вариант для людей с ненормированным графиком. При выборе сухого шампуня в первую очередь следует обратить внимание на его состав, куда помимо базовых компонентов обычно включены дополнительные элементы, такие как витамины, пантенол или экстракт пивных дрожжей, позволяющие эффективно защищать волосы от пересушивания. В этом отношении вне конкуренции шампуни Batiste Original и Klorane Dry Shampoo With Oat Milk, дающие потрясающий эффект чистых волос при минимуме усилий.

При применении сухого шампуня следует руководствоваться несколькими базовыми правилами: наносить аэрозоль только на расстояние не более 20 см от корней волос, ни в коем случае не наносить шампунь на мокрые или влажные волосы, а также никогда не использовать сухой шампунь несколько раз подряд. Следует помнить, что сухой шампунь – оперативное решение, чрезвычайно полезное в экстренных ситуациях, однако он никогда не сможет стать альтернативой полноценному мытью головы. Если вы опаздываете на деловую встречу или съёмку, сухой шампунь – отличный выход в условиях жёсткого дефицита времени. Однако после того, как вы выполнили свою миссию и добрались до дома или номера отеля – следует обязательно вымыть голову традиционным способом, тем более что эффект от сухого шампуня будет заметен лишь на протяжении 5-7 часов. Злоупотребление сухим шампунем может вызвать повеление перхоти, зуда в голове, а также стать причиной повышенной ломкости волос. В идеале рекомендуется использовать сухой шампунь не чаще одного раза в неделю.