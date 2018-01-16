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Ученые: Куриное мясо в России оказалось опасным для жизни

Вторник, 16 Января 2018 10:27
Ученые: Куриное мясо в России оказалось опасным для жизни Фото из открытых источников

"Росконтроль" (некоммерческая организация) подверг проверке продукцию нескольких брендов, выпускающих бедра цыплят-бройлеров. Итоги проверки неутешительны — в курице были обнаружены опасные патогены, антибиотики, а также следы инъекций раствора соли.

 

Благодаря таким инъекциям производится обыкновенный обман покупателей — им предлагается продукт, масса которого повышена искусственным образом.

 

В рамках исследования была проведена проверка продукции таких популярных на рынке брендов, как "Петелинка", "Мираторг", "Ржевское подворье", "То, что надо!", "Ясные зори" и "Каждый день".

 

Во всех исследованных образцах, кроме "Ясных зорь" и "Петелинки", было обнаружено слишком высокое содержание опасных бактерий. В отдельных случаях, как отмечают авторы исследования, уровень патогенного микробиологического заражения был в двадцать или даже в тридцати раз выше нормы.

 

"В куриных бедрах "Ясные зори" была найдена бактерия, которая является возбудителем листериоза — это тяжелейшее заболевание, которое может провоцировать смертельный исход", — говорят эксперты, отмечая, что опасные микроорганизмы свидетельствуют о масштабных санитарных нарушениях.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Курица

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