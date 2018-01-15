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Названы болезни, при которых помогут занятия любовью

Понедельник, 15 Января 2018 12:46
Названы болезни, при которых помогут занятия любовью Фото из открытых источников

Головная боль — не повод отказываться от интимной близости — говорят ученые, выяснившие, что секс, наоборот, является довольно эффективным средством от мигреней и кластерных головных болей.

 

Опрос, произведенный среди нескольких сотен людей, регулярно страдающих от головных болей, показал, что респонденты, которые все-таки занимаются сексом несмотря на приступы боли, тем самым часто облегчают свое состояние.

 

Занятия любовью, как отмечают эксперты, могут быть профилактикой простуды. Да-да, оказалось, что в крови у людей, которые ведут регулярную (но не слишком изнуряющую, то есть не чаще двух раз в неделю) половую жизнь, больше иммуноглобулинов класса А (IgA), которые повышают иммунитет.

 

Секс, кроме того, может быть профилактикой для здоровья сердца. Ученые отмечают, что речь идет об интимной близости, которой сопровождаются близкие отношения с постоянным партнером, то есть случайными связями или мастурбацией здоровье сердца поддерживать не получится.

 

Из других полезных для здоровья эффектов, провоцируемых сексом, можно отметить его научно доказанные способности корректировать расстройства поведения, а также снижать вероятность возникновения рака простаты или молочной железы.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Болезни
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