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Ученые доказали пользу овощей в борьбе с раком

Четверг, 11 Января 2018 09:27
Ученые доказали пользу овощей в борьбе с раком Фото из открытых источников

Употребление овощей, фруктов, круп и других продуктов, богатых клетчаткой — лучшая профилактика колоректального рака — заболевания, от которого в мире каждый год погибают почти восемьсот тысяч человек.

 

Такой вывод сделали британские ученые по итогам масштабного исследования, в рамках которого изучалась активность ферментирующих бактерий пищеварительного тракта, обитающих в толстом кишечнике.

 

При ферментации богатых клетчаткой продуктов, эти бактерии, как выяснили сотрудники Института Бабрахама, выделяют особые вещества, которые оказывают противовоспалительный и противораковый эффект.

 

"Речь идет о соединениях класса короткоцепочечных жирных кислот — эти синтезируемые бактериями вещества могут ацетилировать ДНК с высокой результативностью, то есть, в итоге происходит модификация активности генов и саморегуляция организма", — рассказывают ученые.

 

Польза овощей и других насыщенных клетчаткой продуктов в деле профилактики рака была доказана экспериментально — добавляют ученые, осуществившие массу опытов на лабораторных животных. В общем, ешьте овощи/фрукты/крупы и не болейте.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости овощи

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