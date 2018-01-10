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Дарья Барышникова о преимуществах лазерной коррекции зрения

Вторник, 09 Января 2018 12:50
Дарья Барышникова о преимуществах лазерной коррекции зрения Фото из открытых источников

Проблемы со зрением имеет множество людей. Но современная медицина научилась довольно эффективно лечить недуги, прежде казавшиеся неизлечимыми. Если раньше близорукость корректировали с помощью очков, и близорукий человек не имел возможности обрести нормальное зрение, то сейчас даже «сильный минус» легко исправляется с помощью лазерной коррекции. Но до сих пор распространены мифы о том, что после вмешательства в деятельность органов зрения человек может столкнуться с самыми негативными последствиями, даже ослепнуть.

 

На самом деле в лазерной коррекции зрения нет ничего страшного. Первая лазерная коррекция была проведена в 1989 году, почти три десятилетия назад. За прошедшее время офтальмология очень сильно шагнула вперед – внедряется новое оборудование, постоянно повышается квалификация медицинских специалистов. За всю историю лазерной коррекции неизвестно ни одного случая полной потери зрения пациентом.

 

Единственное, о чем стоит сказать, так это о возможной необходимости поэтапной коррекции в случае очень высокой степени близорукости (от 8-10 диоптрий). При такой сильной близорукости может наблюдаться возврат на 1-2 диоптрии, но он быстро убирается при повторной микрокоррекции глаза. Также следует отметить, что постепенное ухудшение зрения после операции может наступить с возрастом, но сама лазерная коррекция не имеет к этому ухудшению никакого отношения – ведь просто с годами никто из нас не молодеет, стареют все органы чувств, и глаза – не исключение.

 

Также стоит развеять опасения многих потенциальных пациентов относительно болезненных ощущений при проведении операции. Лазерная коррекция зрения абсолютно безболезненна, ее нельзя даже сравнивать с хирургическим вмешательством. Конечно, в процессе лазерной коррекции могут иметь место некоторые неприятные ощущения. Например, в восстановительный период могут наблюдаться светобоязнь и ощущение присутствия инородного тела в глазах. Но эти симптомы пройдут сами по себе в течение максимум недели после лазерной коррекции. Бояться их не следует.

 

Восстановительный период после операции минимален. Нормальное зрение возвращается к пациенту уже через 3-4 часа после проведения лазерной коррекции, а через два дня человек может возвращаться к привычному для него образу жизни. Не рекомендуется в течение месяца после проведенной лазерной коррекции лишь допускать значительные физические нагрузки (например, поднимать тяжести), а также посещать бани и сауны, бассейны. Не следует некоторое время и перетруждать глаза.

 

Несмотря на отсутствие опасности для вашего зрения, все же стоит соблюдать определенные предосторожности. Во-первых, хотя лазерную коррекцию можно делать в любом возрасте, оптимальным периодом считается возраст с 18 до 45 лет. До наступления 18-летнего возраста проводить лазерную коррекцию зрения не рекомендуется, поскольку наш организм в детском и подростковом возрасте еще находится в стадии формирования. Кроме того, для проведения лазерной коррекции необходима стабильность зрения как минимум в течение года перед операцией. Прогрессирующая близорукость является одним из главных противопоказаний для лазерной коррекции зрения.

 

Стоит отметить, что лазерная коррекция не гарантирует стопроцентного зрения после проведения операции. Так, если минус у близорукого человека был очень высокий, то и после коррекции может остаться небольшая близорукость – все же ожидать чуда от этой операции не следует.

 

Лазерная коррекция представляет собой нужную и безопасную для здоровья человека операцию. Но нужно очень ответственно подходить к выбору медицинской клиники, в которой вы хотите эту операцию сделать. Лучше всего проанализировать сайты клиник в интернете, отзывы пациентов, ознакомиться с опытом и квалификацией врачей, которые будут проводить операцию.

 

Офтальмолог Дарья Барышникова  

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Волкова Алена Опубликовано в Здоровье   Теги Новости зрение

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