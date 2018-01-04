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Ученые: Каждый человек способен заметить признаки болезни по лицу

Четверг, 04 Января 2018 13:11
Ученые: Каждый человек способен заметить признаки болезни по лицу Фото из открытых источников

Новый эксперимент смог показать, что признаки болезни человек может заметить уже спустя несколько часов, это поможет избежать контакта с носителями недуга. 

 

Конечно, некоторые признаки, такие как чихание, кашель или насморк, можно узнать быстро. Но можно заметить и более мелкие детали, которые говорят о болезни, они проявляются уже в первые часы острой фазы, рассказывают авторы работы из Стокгольмского Университета во главе с профессором Джоном Аксельсоном. 

 

В экспериментах приняли участие 16 респондентов, которые были полностью здоровы. Они были разделены на две группы, первая получала плацебо, а вторая — порцию белковых антигенов кишечной палочки, они абсолютно безвредны, но становятся причиной временных симптомов лихорадки. Через два часа после инъекции их сфотографировали. 

 

Фото показали другим участникам, они должны были всего за пять секунд оценить, здоров ли человек на портрете или нет. Успешных людей удалось определить в 70 процентов случаев. 

 

Другой группе людей показали те же фотографии, но попросили оценить степень усталость и состояние человека по разным параметрам: опухшее лицо, бледность губ, покраснение глаз и так далее. Ключевыми показателями стали мутный взгляд и бледность лица. 

 

Кармен Лефевр из Университетского колледжа Лондона сообщает: «Это один из первых экспериментов, которые показали, что болезнь можно увидеть уже через несколько часов после начала. Я уверена, что такие работы подтверждают гипотезу о существовании поведенческих механизмов, которые позволяют избежать заражения».

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Апостолова-Полищук Надежда Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Болезни признаки лицо Симптомы простуда

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