Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян перед Новым годом

Россиян перед новогодними праздниками ожидает шестидневная рабочая неделя, следом наступают 10-дневные новогодние каникулы, напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
"Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в конце года. Затем наступают 10-дневные новогодние каникулы, которые продлятся с 30 декабря по 8 января. Выходной день с субботы, 29 декабря, перенесен на понедельник, 31 декабря, чтобы не прерывать каникулы", - сказал он ТАСС.
Замглавы Роструда отметил, что, согласно законодательству, рабочий день 29 декабря будет сокращенным.
Первым рабочим днем в новом году для многих россиян станет 9 января, добавил Шкловец.
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