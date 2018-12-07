Женщине пришлось кормить грудью змею мужа

Фото из открытых источников

Женщина из Кении, выступившая в эфире радиостанции Radio Jambo, рассказала о своем уникальном опыте, который заключался в кормлении змей грудью.

По словам рассказчицы, она ничего не знала о странных увлечениях родственников своего супруга, пока не переехала к ним после замужества.

"Когда я оказалась у них дома, то меня попросили ждать гостей и никуда не уходить. Тогда я еще не знала, что гости — это три отвратительные змеи, которые внезапно заползли в комнату и напугали меня практически до потери сознания. В то время я кормила своего новорожденного ребенка грудью, поэтому мне приходилось кормить своим грудным молоком и этих змей, и это было совершенно ужасно. Даже когда у меня не стало молока, меня все равно заставляли кормить змей какой-то мерзкой кашей", — заявила женщина.

В конце концов кенийка развелась с мужчиной, у помешанных на змеях родственников которого она жила. Соответственно, она смогла избавиться от необходимости ухода за змеями. Причиной развода, кстати, стали не змеи, а безответственность супруга — он, по словам женщины, не хотел заботиться об их общем ребенке.