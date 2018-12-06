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Алексей Комиссаров рассказал о конкурсе «Лидеры России»

Четверг, 06 Декабря 2018 08:18
Алексей Комиссаров рассказал о конкурсе «Лидеры России» Фото из открытых источников

Открытый конкурс для руководителей нового поколения, "Лидеры России", в самом разгаре. Для того, чтобы стать частью сообщества, которому предстоит определять, какой будет Российская Федерация завтрашнего дня, участникам конкурса необходимо проявить себя по максимуму.

 

Алексей Комиссаров, проректор РАНХиГС, глава проекта "Лидеры России" и гендиректор АНО "Россия – страна возможностей", рассказал федеральному бизнес-агентству "Экономика сегодня" о ключевых особенностях конкурса.

 

"Успех конкурса 2017-го года показал, что проект является достаточно востребованным среди российских руководителей. В прошлом году мы не ожидали, что получим в десятки раз больше заявок на участие, чем рассчитывали. На момент финала заявочной кампании количество регистраций приблизилось к 200 тысячам, а это гораздо больше, чем запланированные 10 тысяч", — заявил Комиссаров, добавив, что в этом году число заявок составило 227 тысяч.

 

Среди наставников конкурса (в этом году их более 90) появились такие авторитетные персоны, как спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Минэнерго Александр Новак, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также многие другие.

 

"Лидеры России" — это, по словам Комиссарова, уникальная возможность для того, чтобы проверить лидерские качества и проявить умение работать в команде, а также в целом протестировать свои лидерские компетенции.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости конкурс
 

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