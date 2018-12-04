Акция «День без турникетов»: что запланировано организаторами?

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Московские выставочные центры скоро откроют двери для жителей столицы, теперь все могут посетить мир беспилотников, наночастиц и аэрокосмических технологий.

На 6 -8 декабря в Москве запланирована пятая в этом году акция «День без турникетов». Подать онлайн-заявку на участие в городском мероприятии могут все желающие. 35 выставочных площадок уже готовы принять горожан, кроме того в рамках акции запланировано множество интерактивных занятий.

Заместитель Мэра Москвы, Наталья Сергунина, заявила в интервью:«Городская познавательная акция «День без турникетов» задает новые векторы предпринимательской активности в Москве.

Своим успешным опытом делятся компании, развивающие бизнес в технологичных отраслях. Участники мастер-классов и экскурсий могут попробовать себя в новых профессиях и познакомиться с перспективными разработками, превращающими столицу в мегаполис будущего».