Вторник 04 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Акция «День без турникетов»: что запланировано организаторами?

Акция «День без турникетов»: что запланировано организаторами?

Вторник, 04 Декабря 2018 14:22
Акция «День без турникетов»: что запланировано организаторами? Фото из открытых источников

Московские выставочные центры скоро откроют двери для жителей столицы, теперь все могут посетить мир беспилотников, наночастиц и аэрокосмических технологий.

 

На 6 -8 декабря в Москве запланирована пятая в этом году акция «День без турникетов». Подать онлайн-заявку на участие в городском мероприятии могут все желающие. 35 выставочных площадок уже готовы принять горожан, кроме того в рамках акции запланировано множество интерактивных занятий.

 

Заместитель Мэра Москвы, Наталья Сергунина, заявила в интервью:«Городская познавательная акция «День без турникетов» задает новые векторы предпринимательской активности в Москве.

 

Своим успешным опытом делятся компании, развивающие бизнес в технологичных отраслях. Участники мастер-классов и экскурсий могут попробовать себя в новых профессиях и познакомиться с перспективными разработками, превращающими столицу в мегаполис будущего».

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости акция
 

Главное за сутки
Правительство Франции официально вводит мораторий на цены на топливо на 6 месяцев Правительство Франции официально вводит мораторий на цены на топливо на 6 месяцев Власти Франции официально вводят мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев, сообщает ТАСС. Об этом объявил во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая в Матиньонском…
Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление американского сенатора Джона Баррассо, предложившего отправить корабли НАТО и США в Чёрное море. «Призыв сенатора США Джона Баррассо направить…
Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в своём Twitter, что вылетает с визитом в Россию, где он намерен провести «очень интенсивную и важную встречу» с российским лидером Владимиром Путиным. Об эом…
Читайте также
Ученые из США научились лечить рак без химиотерапии Ученые из США научились лечить рак без химиотерапии В результате обширного исследовательского проекта специалистами был выявлен молекулярный выключатель, способствующий уничтожению злокачественных образований. Выявленный «тумблер» активирует череду событий, в результате которых злокачественная опухоль попросту гибнет по схожему с химиотерапией…
Почему мужчины в преклонном возрасте крепче женщин? Почему мужчины в преклонном возрасте крепче женщин? Показатели здоровья у пожилых мужчин, как правило, лучше, чем у женщин преклонного возраста. При этом, женщины в среднем живут заметно дольше, чем мужчины. Наблюдаемый парадокс заинтересовал зарубежных ученых, которые провели…
Эксперты назвали самый опасный для здоровья напиток Эксперты назвали самый опасный для здоровья напиток Систематическое употребление сладких газированных напитков может провоцировать серьезные проблемы со здоровьем — например, инфаркты и инсульты. Ученые из расположенного в ЮАР Стелленбосского университета уверены, что сладкая газировка является одним из…
Тема дня
О несуществующих победах Трампа и реальных достижениях Путина на саммите G20 О несуществующих победах Трампа и реальных достижениях Путина на саммите G20

Раз Трамп отказался встречаться с Путиным на саммите «Большой двадцатки», значит, это мероприятие бы...

Фото
Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле

Каньон Антилопы в Аризоне, США, расположенный на территории индейского племени Навахо - это самый фо...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

- Милый, что тебе привезти из Италии? 

- Эффeктивнoe cpeдcтвo oт тoгo, чтo ты пpивeзлa мнe из Typции...

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами
Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации
Вся горькая правда про "толерантную" Европу Вся горькая правда про "толерантную" Европу
По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море
Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.