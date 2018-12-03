День Неизвестного Солдата отмечают в России 3 декабря

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Сегодня, третьего декабря, в Российской Федерации отмечают День неизвестного солдата. В этот день принято вспоминать о советских и российских воинах, которые погибли в боевых действиях на территории страны и за ее пределами.

Почему День неизвестного солдата отмечают именно сегодня? Потому что третьего декабря 1966-го года, в двадцать пятую годовщину разгрома группировки фашистских войск под Москвой, из братской могилы, расположенной на сорок первом километре Ленинградского шоссе, был извлечен прах неизвестного солдата, который затем перезахоронили у стены Кремля.

С журналом боевых действий триста пятьдесят четвертой стрелковой дивизии, к которой относился солдат, позднее перезахороненный у стен Московского Кремля, можно ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации — эти ранее секретные данные были рассекречены накануне памятной даты.

"В братской могиле, которая расположена на сорок первом километре Ленинградского шоссе, на въезде в Зеленоград, были похоронены воины, ценой своих жизней защитившие Москву от врага. Именно отсюда был взят прах Неизвестного Солдата, с воинскими почестями погребенный у стен Кремля", — говорится в сообщении Минобороны РФ.