На ВДНХ прошел Национальный чемпионат «Навыки мудрых»

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22–23 сентября в научно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ состоялся первый российский Чемпионат «Навыки мудрых».

По стандартам Worldskills, это дебютный национальный чемпионат профессиональных навыков для специалистов в возрасте 50+, сообщает информационный портал «Москва-онлайн».

«Это первенство собрало в «Технограде» более 130 специалистов из различных регионов России. В условиях жесткой и бескомпромиссной конкуренции первое место заняла команда конкурсантов из Москвы. Столичные специалисты одержали победу в 14 из 26 компетенций, в очередной раз подтвердив свою отличную профессиональную подготовку», – сказала заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Наталья Сергунина.

В качестве гостей мероприятия, «Навыки мудрых» посетили более 20 тыс. человек. Всем желающим организаторы чемпионата предложили поучаствовать в тренингах и мастер-классах по 45 компетенциям. В ходе занятий гости могли освоить навыки, востребованные на современном рынке труда.