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Нижегородские юнармейцы пополнят гардероб

Среда, 26 Сентября 2018 15:34
Нижегородские юнармейцы пополнят гардероб Фото из открытых источников

С десяток новых комплектов фирменной одежды получит отделение «Юнармии» в городе Бор. Пошив формы вызвались оплатить депутаты «Единой России». 

 

Когда по улице идет юнармеец, его видно издалека: ярко-красный берет, бежевые брюки. Все важные миссии патриотического движения  мальчишки и девчонки проходят в фирменной одежде. О том, что нижегородским юнармейцам «нечего носить», депутату Александру Кочетову доложил их наставник. На личном приеме руководитель штаба Борского отделения рассказал, что со временем интерес детей к «Юнармии» растет, но вот форма становится мала. «Юнармейцы участвуют в проведении общегородских мероприятий: в праздновании Дня Победы, Дня России, Дня города. В настоящее время у организации нет финансовых возможностей, чтобы иметь достаточное количество комплектов формы юнармейца. В 2017 году Краснослободской школой было закуплено 10 неполных комплектов формы, что в данный момент является недостаточным», – рассказывает начальник штаба Николай Лезов. Депутат не остался равнодушным к потребностям юных патриотов и пообещал, что скоро школьники примерят новую одежду.  

 

Форму «с иголочки» в сентябре 2018 года получили и юнармейцы из калмыкского поселка Кетченеры. К 80-летию района два десятка новеньких комплектов вручили сразу двум отрядам. Самарских активистов приятный сюрприз ожидал в день открытия памятника воинам-авиаторам в селе Кинель-Черкассы. После торжественных речей от главы района, героя России и депутатов отряду вручили 10 наборов форменной одежды. 

 

Юные, но храбрые участники патриотического движения своими делами заслужили уважение не только родителей, педагогов и одноклассников, но и политиков, общественников, и даже бизнесменов, которые стараются всячески поддерживать ребят, обеспечивая той же формой. Партию одежды для новодвинских юнармейцев закупил Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат. В Тверской области форменное облачение новобранцам передал ДОСААФ на церемонии посвящения.

 

Форма для юнармейца – это далеко не прихоть. Участники патриотического движения ведут активный образ жизни: они участвуют в военных играх, экспедициях, митингах. Внешний вид должен соответствовать условиям. Девчонки и мальчишки, примкнувшие к «Юнармии» имеют как зимний, так и летний вариант одежды. В теплое время года ребята носят футболки и брюки, на прохладную погоду у них заготовлен флисовый жилет, а когда за окном наступают настоящие холода – надевают теплые куртки. Неотъемлемые атрибуты фирменного обмундирования – красный берет и отличительный значок.

 

Армия юных патриотов становится все крепче. За два года алые береты надело свыше четверти миллиона российских школьников. Главная задача, которую поставили перед собой педагоги – воспитать поколение, знающее свою историю и народных героев, известных ученых и полководцев. Мудрая тактика наставников региональных штабов рождает интерес детей к «Юнармии», а финансовая помощь со стороны спонсоров помогает поддержать ребят в их начинаниях. 

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости гардероб
 
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