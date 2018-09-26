Безработный мужчина написал резюме от руки и прославился

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Рукописное резюме, принадлежащее безработному бедняку из Испании, сделало мужчину знаменитым, когда документ опубликовала на своей странице в социальной сети сотрудница кафе, куда автор резюме хотел устроиться на работу.

Женщина по имени Эуге Лопес опубликовала фотографию листа бумаги, на котором от руки и с особым усердием были написаны данные соискателя, и, внезапно, сделала автора резюме весьма востребованным на рынке труда.

"Недавно к нам в кафе заглянул довольно приятный человек, который хотел стать одним из наших сотрудников. Сейчас у нас нет свободных рабочих мест, поэтому я предложила ему оставить свое резюме, однако он сказал, что не имеет финансовой возможности распечатать его, но может написать документ от руки", — сообщила Лопес на своей странице в "Фейсбуке".

Соискателя, которым в итоге заинтересовались многие работодатели, зовут Карлос Дуарте. Ему двадцать один год и он, судя по всему, находится в бедственном финансовом положении. Но теперь, как надеется Эуге Лопес, жизнь молодого испанца изменится самым значительным образом — все-таки ему собрались звонить сразу несколько серьезных работодателей.