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В Санкт-Петербурге решают судьбу бездомных животных

Среда, 26 Сентября 2018 10:51
В Санкт-Петербурге решают судьбу бездомных животных Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге состоялось первое судебное заседание по иску, в рамках которого некоторые граждане требуют отменить действующую в городе программу по гуманному регулированию численности безнадзорных животных. Новость об открытом заседании опубликовало издание "ПолитЭксперт".

 

Речь идет о концепции "Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат" (ОСВВ), в рамках которой в Санкт-Петербурге и других российских городах регулируют численность бездомных животных.

 

В рамках этой программы, как отмечают эксперты, осуществляется контроль над особо опасными болезнями животных, однако сами безнадзорные животные не усыпляются, а возвращаются в привычную среду обитания.

 

Программа успешно функционирует на протяжении тринадцати лет, однако нашлись граждане, не согласные с этой концепцией. Например — Светлана Антонова из поселка Металлострой, которая является администратором ВК-паблика "Запретим ОСВВ".

 

Первое судебное заседание по иску Антоновой показало, что у претензии истицы являются по большей части надуманными, т.к. ее представитель даже не смог привести пример, показывающий опасность безнадзорных собак, отловленных, а затем возвращенных в привычную среду обитания в рамках программы. То есть, исход дела, вероятно, будет в пользу сохранения ОСВВ.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости животные
 
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