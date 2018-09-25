В Москве стартовал отопительный сезон

Во вторник, двадцать пятого сентября, в столице Российской Федерации стартовал отопительный сезон. О включении отопления в квартирах москвичей сообщили сегодня официальные представители Московской объединенной энергетической компании.
По данным пресс-службы МОЭК, решение о начале отопительного сезона было принято в ответ на поступившее в адрес компании распоряжение правительства столицы.
"Подача тепла осуществляется в плановом режиме, согласно которому потребителями первоочередной важности являются представители социальной и жилищной сфер, а следом за ними — промышленные объекты и офисные здания", — отметили в МОЭК.
Решение о старте отопительного сезона, как напоминают эксперты, принимается согласно действующему федеральному законодательству, в котором прописано, что подачу теплоносителя необходимо начинать, если температура воздуха в течение пяти дней сохраняется ниже восьми градусов Цельсия.
Ранее, напомним, заммэра столицы по ЖКХ и сфере благоустройства Петр Бирюков заявил, что московские коммунальщики приступят к включению отопление начиная с двадцать пятого сентября.
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