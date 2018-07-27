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Исследование: россияне предпочли шашлык окрошке

Пятница, 27 Июля 2018 14:11
Исследование: россияне предпочли шашлык окрошке Фото из открытых источников

Superjob  провел исследование для сервиса Obed.ru, в котором попросил респондентов определиться с летним блюдом-фаворитом. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Безоговорочным лидером предпочтений стал шашлык, набрав 42% голосов, окрошка проиграла обидные 3% и заняла почетное второе место с результатом 39% голосов.

 

С огромным отрывом на третьем месте расположился свекольник, его предпочли всего 5% опрошенных.

 

14% респондентов выбрали других кандидатов, среди которых оказались мороженое, овощные салаты, фрукты в любом виде и явные фавориты на все времена – борщ, щи и пельмени.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости еда
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