Исследование: россияне предпочли шашлык окрошке

Superjob провел исследование для сервиса Obed.ru, в котором попросил респондентов определиться с летним блюдом-фаворитом. Подробнее - в материале Planet Today.
Безоговорочным лидером предпочтений стал шашлык, набрав 42% голосов, окрошка проиграла обидные 3% и заняла почетное второе место с результатом 39% голосов.
С огромным отрывом на третьем месте расположился свекольник, его предпочли всего 5% опрошенных.
14% респондентов выбрали других кандидатов, среди которых оказались мороженое, овощные салаты, фрукты в любом виде и явные фавориты на все времена – борщ, щи и пельмени.
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