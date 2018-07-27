Исследование: россияне предпочли шашлык окрошке

Фото из открытых источников

Superjob провел исследование для сервиса Obed.ru, в котором попросил респондентов определиться с летним блюдом-фаворитом. Подробнее - в материале Planet Today.

Безоговорочным лидером предпочтений стал шашлык, набрав 42% голосов, окрошка проиграла обидные 3% и заняла почетное второе место с результатом 39% голосов.

С огромным отрывом на третьем месте расположился свекольник, его предпочли всего 5% опрошенных.

14% респондентов выбрали других кандидатов, среди которых оказались мороженое, овощные салаты, фрукты в любом виде и явные фавориты на все времена – борщ, щи и пельмени.